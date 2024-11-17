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Город Новый год пробирается в Петербург

Новый год пробирается в Петербург

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20 комментариев

До Нового года — 45 дней. И разнообразных елочек с игрушками и без становится всё больше.

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Сегодня, 17 ноября, новогодний символ установили на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. У «Озерков» дерево уже готовое, со снежинками.

Украшения появляются и в других районах города. Процесс незаметно начался несколько дней назад.

Новогодняя елка у станции метро «Беговая»

На Невском проспекте у Гостиного двора уже установили огромного Деда Мороза.

На гулянья, культурную программу и украшение улиц к Новому году и Рождеству в этом году в Петербурге потратят около 1,5 миллиарда рублей. Подробнее о том, какие мероприятия готовят для горожан, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
20
sysh
1 час
в Петербурге потратят около 1,5 млрд рублей Вы лучше в патронах или снарядах,для СВО,напишите. Так понятнее будет.
282796757
1 час
А давайте напишем письмо Деду Морозу и попросим, чтобы он сделал так, чтобы городские улицы были чистыми от снега и льда? Хотя бы на Новый Год. ;)
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