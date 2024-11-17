Ученицу интерната в Пушкине без сознания нашли соседки по комнате. Девочка отравилась наркотиками

Полиция разбирается с тем, как в детский дом в Пушкине попали наркотики. После отравления семиклассница в реанимации.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, всевозможные проверки начались накануне. Поздним вечером 15-го числа в комнате детского дома (ЦССВ — Центр содействия семейному воспитанию) на Ленинградской улице в Пушкине соседки нашли 16-летнюю девочку без сознания. Около десяти часов в центр вызвали скорую помощь, девочку увезли в реанимацию и диагностировали отравление наркотиками.

Известно, что за пару часов до этого школьница была у репетитора по английскому в школе-интернате примерно в 4 км от детского дома.

Подросток характеризуется удовлетворительно. В детском доме она оказалась после того, как мать лишили родительских прав.