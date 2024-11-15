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Политика Правительство РФ временно ограничило вывоз урана в США

Правительство РФ временно ограничило вывоз урана в США

890
4 комментария

Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащённого урана в США. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте правительства 15 ноября, подписано председателем высшего исполнительного органа РФ Михаилом Мишустиным.

«Речь идёт о вывозе обогащённого урана в США или по внешнеторговым договорам, заключённым с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю», – говорится на сайте правительства.

Отмечается, что решение об ограничении экспорта принято в ответ на запрет США импортировать российский уран. В мае этого года президент США Джозеф Байден подписал указ, согласно которому до января 2028 года Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана в том случае, когда «другие источники поставок будут отсутствовать». Предполагается, что ограничение продлится до 2040 года.

Информация о приостановке экспорта урана в США начала появляться в Сети еще в прошлом году. Однако новости оказались только слухами. Тогда «Росатом» опроверг эту информацию.

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Экспорт урана Россия США
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Комментарии
4
Рострелли
41 минута
Ээээ, США запретили себе покупать уран у России, а в ответ Россия запретила себе продавать уран в США? Как все сложно.
282437267
41 минута
Трампа пугают? они вообще-то свой имеют, щаз быренько дообогатят
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