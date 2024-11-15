Правительство РФ временно ограничило вывоз урана в США

«Речь идёт о вывозе обогащённого урана в США или по внешнеторговым договорам, заключённым с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю», – говорится на сайте правительства.

Отмечается, что решение об ограничении экспорта принято в ответ на запрет США импортировать российский уран. В мае этого года президент США Джозеф Байден подписал указ, согласно которому до января 2028 года Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана в том случае, когда «другие источники поставок будут отсутствовать». Предполагается, что ограничение продлится до 2040 года.

Информация о приостановке экспорта урана в США начала появляться в Сети еще в прошлом году. Однако новости оказались только слухами. Тогда «Росатом» опроверг эту информацию.