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Политика В Финляндии арестовали еще 30 объектов недвижимости РФ

В Финляндии арестовали еще 30 объектов недвижимости РФ

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13 комментариев

В Финляндии судебные приставы арестовали свыше 30 объектов недвижимости России, наложив на них временные ограничительные меры. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Yle.

В Финляндии продолжают арестовывать российское имущество. На этот раз количество конфискованных объектов недвижимости увеличилось на 30. Их стоимость составляет более 10 млн евро.

Напомним, в конце октября Финляндия арестовала более 40 объектов, принадлежащих России, на общую сумму свыше 35 млн евро. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва в суде будет оспаривать решения Хельсинки об аресте недвижимости.

Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей и заявило, что половина арестованных в стране объектов недвижимости является дипломатическим недвижимым имуществом. Позже президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что арест российской недвижимости является юридическим, а не политическим вопросом, и глава государства в него не вмешивается.

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Комментарии
13
kachumnoy
2 часа
Хорошо, пусть всё забирают, мне не жалко!
Гость
2 часа
Зачем России такое количество недвижимости в Финляндии?
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