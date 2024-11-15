В Финляндии арестовали еще 30 объектов недвижимости РФ

В Финляндии судебные приставы арестовали свыше 30 объектов недвижимости России, наложив на них временные ограничительные меры. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Yle.

В Финляндии продолжают арестовывать российское имущество. На этот раз количество конфискованных объектов недвижимости увеличилось на 30. Их стоимость составляет более 10 млн евро.

Напомним, в конце октября Финляндия арестовала более 40 объектов, принадлежащих России, на общую сумму свыше 35 млн евро. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что Москва в суде будет оспаривать решения Хельсинки об аресте недвижимости.

Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей и заявило, что половина арестованных в стране объектов недвижимости является дипломатическим недвижимым имуществом. Позже президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что арест российской недвижимости является юридическим, а не политическим вопросом, и глава государства в него не вмешивается.