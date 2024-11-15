Юный водитель на ВАЗе подбил погрузчик у Обводного. В больницу поехал вместе с другом

Два специфических автомобиля не смогли разъехаться напротив Варшавского вокзала. В больнице двое юношей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 15 ноября, ДТП произошло минувшим вечером, около 22:40, у дома 157 по набережной Обводного канала. По предварительной версии, 20-летний водитель ВАЗа совершил столкновение с погрузчиком. Он сам и его 21-летний пассажир были госпитализированы, оба — в состоянии средней степени тяжести.

В целом вчера, 14 ноября, в Петербурге зарегистрировано 354 ДТП. В 14 из них пострадали 16 человек, в том числе один ребёнок, и двое погибли («Фонтанка» писала про смертельное ДТП с пешеходом). В Ленобласти было 69 аварий. Серьёзных — семь, в них пострадали девять взрослых и один ребёнок, и один человек погиб.