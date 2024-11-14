Легковушка сбила 10-летнего мальчика на улице Ушинского. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии

На улице Ушинского автомобиль сбил 10-летнего мальчика. После ДТП ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего 14 ноября сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В четверг в 13:30 29-летний водитель «Киа Рио» у дома 34 сбил мальчика. Случилось это вне зоны пешеходного перехода. Как уточнил врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Калининскому району Андрей Дюжев, молодой человек ехал от Суздальского проспекта к проспекту Просвещения. В момент наезда ребенок перебегал дорогу. Сейчас пострадавший находится в больнице.

«По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.