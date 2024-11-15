Петербуржец на «Ниве» погиб, врезавшись в припаркованную машину в Ленобласти

Авария в Выборгском районе Ленобласти стала смертельной для пенсионера из Петербурга. Он не избежал столкновения с фургоном. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 ноября.

ДТП произошло в посёлке Ермилово, в Физкультурном проезде, накануне вечером, в седьмом часу. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 67-летний водитель «Шевроле Нивы» по неустановленной причине въехал в припаркованный «ГАЗ Соболь».

Мужчина умер на месте. Причины его смерти предстоит установить судмедэкспертам — видимых травм у него не было. По информации агентства, погиб житель Калининского района Петербурга.