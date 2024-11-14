Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

4 м/c,

ю-з.

 756мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Кичеджи платит за всех
Алена Апина в Петербурге
Дом Радио
Лурье против лже-Беглова
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия На Руставели Haval насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

На Руставели Haval насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

4 398
15 комментариев

Женщина погибла, пытаясь перейти дорогу в Калининском районе Петербурга. По предварительным данным, она шла по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла у дома № 52 на улице Руставели около половины восьмого утра. По предварительной информации ведомства, женщина вышла на дорогу на красный и попала под колёса автомобиля. Избежать столкновения не смог 61-летний водитель Haval.

Женщина погибла на месте. Её личность пока не установлена. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD10
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Отец Родной
1 час
Чем кормят этих зомби-баб?
Slava_Rossii2
1 час
Подобное поведение пешеходов спровоцировано бездействием полиции. Я уже лет 10 не видел, чтобы инспектор оштрафавал пешехода, хотя такие нарушения вижу ежедневно и повсеместно.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25
ТОП 5
Новости компаний
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25
Экономь на поездках по городу с Drivee
14 ноября, 10:00
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01