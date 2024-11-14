На Руставели Haval насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Женщина погибла, пытаясь перейти дорогу в Калининском районе Петербурга. По предварительным данным, она шла по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла у дома № 52 на улице Руставели около половины восьмого утра. По предварительной информации ведомства, женщина вышла на дорогу на красный и попала под колёса автомобиля. Избежать столкновения не смог 61-летний водитель Haval.