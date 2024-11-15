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Происшествия Материалы по делу бывшего чиновника управделами президента вновь поступили в суд

Материалы по делу бывшего чиновника управделами президента вновь поступили в суд

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1 комментарий

В Тверской суд столицы были вновь направлены материалы уголовного дела экс-заместителя руководителя управления делами президента (УДП) РФ Ивана Малюшина. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело в отношении 75-летнего Ивана Малюшина, который занимал пост заместителя руководителя управления делами президента с 2003-го по 2015 год, было возбуждено 28 августа 2019 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что 28 апреля 2014 года, несмотря на отрицательный отзыв главного управления федерального имущества УДП, Малюшин подписал дополнительное соглашение к договору аренды с ООО «Стройгруппсервис», который был заключен 28 июня 2013 года. Это соглашение предусматривало снижение арендной платы за земельный участок, находящийся в федеральной собственности, что привело к значительному уменьшению выплат для компании за использование 2,5 тысяч квадратных метров. В результате федеральный бюджет недополучил от 94 до 110 миллионов рублей в период с 2014-го по 2018 год.

Слушания по делу Ивана Малюшина должны были начаться в январе, но прервались из-за ходатайства защиты о возврате материалов прокурору. На заседании были рассмотрены письменные доказательства причиненного чиновником ущерба, но при этом экспертизы в рамках расследования не проводились, и сумма ущерба определялась на основании решений Арбитражного суда.

Так, в марте судья Ольга Затомская вернула дело в прокуратуру для исправления допущенных ошибок. Гособвинитель возражал, указывая на отсутствие нестыковок, а потерпевшая сторона просила наложить арест на имущество Малюшина. Тем не менее суд и апелляционная инстанция посчитали возврат дела необходимым и отказались рассматривать ходатайство о наложении ареста. Как передает «Коммерсантъ», дело Малюшина вновь поступило в суд.

Между тем один из адвокатов бывшего чиновника УДП сообщил о намерении добиться оправдательного вердикта для своего клиента на новом процессе, утверждая, что он не совершал никаких незаконных действий. Защита также напомнила, что, по их мнению, в деле с истекшим сроком давности отсутствует и ущерб, который якобы нанесли действия обвиняемого.

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Комментарии
1
Гость
1 час
человек готовился к уходы на пенсию достойно. сейчас ему 75, а дело было 10 лет назад. интересно, сколько там таких, которых не поймали ещё ...
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