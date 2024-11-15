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Происшествия «Пошла!» На Камчатке спасли косатку, попавшую в плен лимана

«Пошла!» На Камчатке спасли косатку, попавшую в плен лимана

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2 комментария

Косатка, выброшенная на берег Охотского моря на Камчатке, спасена. Об этом сообщил 15 ноября в соцсети «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«Пошла! Ушла, родимая. Смотри, ну молодец», — радуются на видео участники спасательной операции.

«Косатка в море! Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района», — написал Лебедев.

Он поблагодарил предприятие «Скит» за технику и людей и лично водителя автомобиля с краном Григория Хромова.

Самка попала в плен лимана в районе села Устьевого из-за отлива и мелководья. Она не могла дышать, на коже образовались трещины. Люди поливали ее водой и перемещали с помощью большегрузной техники так, чтобы в прилив она смогла уплыть.

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Комментарии
2
Dr. Jones
1 час
Хорошая, добрая новость.
Гость
2 часа
Наконец то началось,а могли и сЪесть.
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