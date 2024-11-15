«Пошла!» На Камчатке спасли косатку, попавшую в плен лимана

Косатка, выброшенная на берег Охотского моря на Камчатке, спасена. Об этом сообщил 15 ноября в соцсети « ВКонтакте » министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Он поблагодарил предприятие «Скит» за технику и людей и лично водителя автомобиля с краном Григория Хромова.

Самка попала в плен лимана в районе села Устьевого из-за отлива и мелководья. Она не могла дышать, на коже образовались трещины. Люди поливали ее водой и перемещали с помощью большегрузной техники так, чтобы в прилив она смогла уплыть.