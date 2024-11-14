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Происшествия На Камчатке спасают косатку, которую выбросило на берег

На Камчатке спасают косатку, которую выбросило на берег

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На Камчатке молодую косатку выбросило на берег. Угодившее в западню животное спасают сотрудники МЧС и волонтеры.

Самка попала в плен лимана в Охотском море в районе села Устьевого, сообщает 14 ноября МЧС России. Из-за отлива и мелководья она не могла дышать, на коже образовались трещины. Животное поливают водой и с помощью большегрузной техники перемещают так, чтобы в прилив она смогла уплыть.

В октябре в лимане устья реки Большая Воровская на Камчатке застряла семья косаток. Был разработан план спасения. Из-за отлива животные не могли дышать. Их поливали водой и периодически перемещали на более глубокий участок, передвигая вручную на брезенте. Спасательная операция заняла два дня.

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