«Малыш плачет и жмется к маме». Семья косаток на Камчатке застряла в лимане

Семья косаток застряла на отмели в лимане устья реки Большая Воровская на Камачатке 2 октября.

1 из 5 Источник: Андрей Воровский / Вконтакте

«На месте оказалось, что глава семейства лежит на боку, остальные рядом. Всё семейство живое», — рассказывает глава Соболевского района Андрей Воровский в соцсети «ВКонтакте».

Разработан план спасения, сообщает ГУ МЧС. Из-за отлива и мелководья косатки не могут дышать, поэтому их поливают водой и периодически перемещают в более глубокое место, перевозя на брезенте, — чтобы, когда начнётся прилив, они смогли уплыть в открытое море. Всё это приходится делать вручную, так как дно лимана покрыто илом и техника подойти не может.

Источник: официальный телеграм-канал Главного управления МЧС России по Камчатскому краю

«Мотопомпы решили не использовать, чтобы не пугать животных. Малыш плачет и жмется к маме», — пишет Андрей Воровский.