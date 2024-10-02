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Общество «Малыш плачет и жмется к маме». Семья косаток на Камчатке застряла в лимане

«Малыш плачет и жмется к маме». Семья косаток на Камчатке застряла в лимане

1 945
1 комментарий

Семья косаток застряла на отмели в лимане устья реки Большая Воровская на Камачатке 2 октября.

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«На месте оказалось, что глава семейства лежит на боку, остальные рядом. Всё семейство живое», — рассказывает глава Соболевского района Андрей Воровский в соцсети «ВКонтакте».

Разработан план спасения, сообщает ГУ МЧС. Из-за отлива и мелководья косатки не могут дышать, поэтому их поливают водой и периодически перемещают в более глубокое место, перевозя на брезенте, — чтобы, когда начнётся прилив, они смогли уплыть в открытое море. Всё это приходится делать вручную, так как дно лимана покрыто илом и техника подойти не может.

«Мотопомпы решили не использовать, чтобы не пугать животных. Малыш плачет и жмется к маме», — пишет Андрей Воровский.

В спасательной операции участвуют инспекторы ГИМС МЧС, сотрудники местного пожарного поста КГКУ «ЦОД», сам Андрей Воровский и волонтёры — всего более 30 человек.

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Комментарии
1
282408812
27 минут
Тюлени наблюдают за этим с негодованием. "И вот мать лежит, плачет!... Мы не можем.."
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