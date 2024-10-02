«Малыш плачет и жмется к маме». Семья косаток на Камчатке застряла в лимане

Семья косаток застряла на отмели в лимане устья реки Большая Воровская на Камачатке 2 октября.
«На месте оказалось, что глава семейства лежит на боку, остальные рядом. Всё семейство живое», — рассказывает глава Соболевского района Андрей Воровский в соцсети «ВКонтакте».
Разработан план спасения, сообщает ГУ МЧС. Из-за отлива и мелководья косатки не могут дышать, поэтому их поливают водой и периодически перемещают в более глубокое место, перевозя на брезенте, — чтобы, когда начнётся прилив, они смогли уплыть в открытое море. Всё это приходится делать вручную, так как дно лимана покрыто илом и техника подойти не может.
«Мотопомпы решили не использовать, чтобы не пугать животных. Малыш плачет и жмется к маме», — пишет Андрей Воровский.
В спасательной операции участвуют инспекторы ГИМС МЧС, сотрудники местного пожарного поста КГКУ «ЦОД», сам Андрей Воровский и волонтёры — всего более 30 человек.