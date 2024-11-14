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Город В Петербурге стало меньше ДТП по вине автобусов. Перевозчиков наштрафовали на 600 млн

В Петербурге стало меньше ДТП по вине автобусов. Перевозчиков наштрафовали на 600 млн

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8 комментариев

В январе–октябре 2024 года в Петербурге зарегистрировали на 8 % меньше ДТП по вине водителей автобусов, чем годом ранее. Пострадавших оказалось меньше на 3 %.

Об этом 14 ноября рассказал замглавы комтранса Дмитрий Ваньчков, ссылаясь на данные управления ГАИ. Вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по повышению безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок общественным наземным транспортом.

Перевозчики рассказали, что принимают меры в отношении водителей, нарушающих правила дорожного движения. АО «Третий парк» с начала года расстался с 40 людьми. «Вест-Сервис» привлекает к дисциплинарной ответственности и сразу отправляет сотрудников на переобучение, а кроме того, проверяет до 10 водителей в день на дому на употребление наркотиков.

«Фонтанка» рассказывала о нескольких ДТП с участием автобусов за последнее время. Самое заметное — выезд 54-го автобуса на площадь Восстания, где он снес другой автобус и несколько легковых машин. Судя по кадрам из кабины, ему стало плохо за рулем. Как и водителю автобуса № 3, который выехал на тротуар Малой Морской улицы.

Самая памятная трагедия последних лет с автобусом — падение машины в Мойку в мае этого года. Погибли 7 человек, водитель получил 6 лет колонии.

Заказчик по контрактам с компаниями «Организатор перевозок» проверяет их на соблюдение условий этих контрактов. С начала года он выписал им штрафов на 600 млн рублей (речь именно о санкциях за неисполнение транспортной работы, а не за ДТП).

«Фонтанка» рассказывала, что все автобусные перевозчики — и государственные, и коммерческие — жалуются на дефицит водителей и на то, что они не могут конкурировать по зарплатам с курьерскими или логистическими компаниями. В связи с этим недокомплектом автобусы простаивают в парках, а компании срывают рейсы — за что их и штрафует заказчик. Решение о повышении зарплат на 20 % принято только в отношении государственных предприятий. У коммерсантов система контракта сложнее, они настаивают на том, чтобы город пересмотрел их общую стоимость. Один из вариантов — изменение условий контракта по соглашению сторон на основании решения правительства города.

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Комментарии
8
280896530
52 минуты
В компании отрываются на водителях, а водители мстят пассажирам, мелко и гадливо, типа постоянных резких беспричинных торможений, пока не увидят, что кто-то из пассажиров упал в салоне... разогнался - тормознул, взгляд в салон и улыбка на лице... людям больно, ему приятно.
Гость
1 час
А в ПАТе водители сидят в телефонах, а при проверках камеры "не записали нарушение". Удивительно, правда?
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