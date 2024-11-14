В Петербурге стало меньше ДТП по вине автобусов. Перевозчиков наштрафовали на 600 млн

В январе–октябре 2024 года в Петербурге зарегистрировали на 8 % меньше ДТП по вине водителей автобусов, чем годом ранее. Пострадавших оказалось меньше на 3 %.

Об этом 14 ноября рассказал замглавы комтранса Дмитрий Ваньчков, ссылаясь на данные управления ГАИ. Вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по повышению безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок общественным наземным транспортом.

Перевозчики рассказали, что принимают меры в отношении водителей, нарушающих правила дорожного движения. АО «Третий парк» с начала года расстался с 40 людьми. «Вест-Сервис» привлекает к дисциплинарной ответственности и сразу отправляет сотрудников на переобучение, а кроме того, проверяет до 10 водителей в день на дому на употребление наркотиков.

«Фонтанка» рассказывала о нескольких ДТП с участием автобусов за последнее время. Самое заметное — выезд 54-го автобуса на площадь Восстания, где он снес другой автобус и несколько легковых машин. Судя по кадрам из кабины, ему стало плохо за рулем. Как и водителю автобуса № 3, который выехал на тротуар Малой Морской улицы.

Самая памятная трагедия последних лет с автобусом — падение машины в Мойку в мае этого года. Погибли 7 человек, водитель получил 6 лет колонии.



Заказчик по контрактам с компаниями «Организатор перевозок» проверяет их на соблюдение условий этих контрактов. С начала года он выписал им штрафов на 600 млн рублей (речь именно о санкциях за неисполнение транспортной работы, а не за ДТП).