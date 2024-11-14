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Происшествия В Петербурге иностранца задержали за распространение детского порно через «Одноклассники»

В Петербурге иностранца задержали за распространение детского порно через «Одноклассники»

2 046
8 комментариев

Обосновавшийся в Калининском районе Петербурга гражданин Азербайджана объясняет следствию свою активность в соцсетях. Киберполиция пришла за ним, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 ноября.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий задержали 36-летнего иностранца на улице Бутлерова. Ему вменяют оборот порнографических материалов с участием несовершеннолетних (242.1 УК).

По данным агентства, запрещённое рассылалось с анонимного аккаунта в «Одноклассниках» с использованием VPN в феврале этого года. Пользователи соцсети получали кадры, на которых были в том числе дети младше 14 лет, в личных сообщениях.

В полиции рассказали, что при обыске в квартире оперативники нашли мобильный телефон, в котором оказались те самые видео. Подозреваемого задержали на двое суток.

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Комментарии
8
Вот, значит, что
1 час
Там вся эта соцсеть сплошное грусное порно
Илья_Саныч
14 минут
Сказочный...
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