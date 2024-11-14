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Общество Распоряжаться деньгами смогут только после отмены статуса. В Госдуму внесут законопроект об ограничении заработков иноагентов

Распоряжаться деньгами смогут только после отмены статуса. В Госдуму внесут законопроект об ограничении заработков иноагентов

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14 комментариев

Иностранные агенты смогут распоряжаться деньгами со специального рублевого счета только после снятия статуса иноагента. Такая норма содержится в законопроекте, согласно которому планируется установить особый порядок выплат для иноагентов, получающих доходы от использования результатов творческой деятельности. Подробности 14 ноября в своем телеграм-канале привел председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму в этот четверг. На следующей неделе парламент должен приступить к его рассмотрению в первом чтении. Ко второму чтению планируется подготовить дополнительные нормы, касающиеся доходов от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных видов заработка.

Законопроект предполагает, что в случае, если иноагент не откроет специальный рублевый счёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. При этом ранее отмечалось, что иностранные агенты смогут снять деньги со счета только в том случае, если будут лично находиться в России, перевести средства за границу будет невозможно. По решению суда возможно зачисление данных средств в бюджет.

По данным Володина, на данный момент иноагентами признаны 491 человек.

«Большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России. Позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну, её граждан. Не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооружённых сил Украины», — отметил председатель Госдумы.

Ранее Володин сообщал, что ограничить хотят и заработки релокантов, которые допускают негативные высказывания по отношению к российской политике. Для них также прорабатываются меры, позволяющие прекратить получение доходов за счёт движимого и недвижимого имущества в России.

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Комментарии
14
NoName chel
12 минут
Т. е. никогда
Эд Хэммет
28 минут
Когда в РФ вводили статус иноагента, то говорили, что это делается не с целью дискриминации. Сегодня мы видим, что это было сделано именно для дискриминации ряда граждан страны по признаку их политической ориентации. Теперь даже не имеет значения, получал ли человек финансирование из заграницы.
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