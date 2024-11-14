Распоряжаться деньгами смогут только после отмены статуса. В Госдуму внесут законопроект об ограничении заработков иноагентов

Иностранные агенты смогут распоряжаться деньгами со специального рублевого счета только после снятия статуса иноагента. Такая норма содержится в законопроекте, согласно которому планируется установить особый порядок выплат для иноагентов, получающих доходы от использования результатов творческой деятельности. Подробности 14 ноября в своем телеграм-канале привел председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму в этот четверг. На следующей неделе парламент должен приступить к его рассмотрению в первом чтении. Ко второму чтению планируется подготовить дополнительные нормы, касающиеся доходов от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных видов заработка.

Законопроект предполагает, что в случае, если иноагент не откроет специальный рублевый счёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. При этом ранее отмечалось, что иностранные агенты смогут снять деньги со счета только в том случае, если будут лично находиться в России, перевести средства за границу будет невозможно. По решению суда возможно зачисление данных средств в бюджет.