На юге Петербурга готовят опоры для нового путепровода вместо Цимбалинского. Под ним пройдет ВСМ

О начале работ 13 ноября сообщает пресс-служба Смольного. «Исторический Цимбалинский мост — один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры города. Он давно выработал свой ресурс и был „на слуху“ у горожан из-за постоянных пробок. После реконструкции пропускная способность путепровода увеличится почти в два с половиной раза — до 24 тысяч автомобилей в сутки», — цитирует она губернатора Петербурга Александра Беглова.

Цимбалинский путепровод был построен в 1910 году, он проходит над железной дорогой Московского направления, соединяя улицы Белы Куна и Цимбалина. «Фонтанка» подробно рассказывала, как на протяжении многих лет местные жители добивались его ремонта и как РЖД и город договаривались о передаче сооружения Петербургу. Уже когда стало известно, что путепровод предполагается снести, а рядом построить современный, активисты предлагали сохранить исторический мост хотя бы для велосипедистов.

Сам путепровод будет длиной 450 метров, а со съездами на улицы Цимбалина и Белы Куна — 975 метров. Вместо двух полос движения там будет четыре. Основную часть реконструкции закончат в 2027 году.

Контракт выполняет ПО «Возрождение», его стоимость — 9,2 млрд рублей. Разрешение на строительство получено в начале ноября. Как отметил врио главы КРТИ Евгений Варов, по соглашению с РЖД финансирование в равных долях взяли на себя город и железнодорожники. Путепровод реконструируют в зоне строительства путей для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Строители признают, что им было бы проще строить новый путепровод, если бы движение по старому закрыли. Однако пока это не предусмотрено проектом организации работ. Исторический путепровод точно закроют после ввода первой очереди нового (он, как и Цимбалинский, по сути будет представлять собой два сооружения).