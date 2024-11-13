«Королеву марафонов» Блиновскую официально признали банкротом

Елену Блиновскую задержали весной 2023 года при попытке уехать из страны. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании денег. Следом фигурантом дела стал ее муж Алексей Блиновский, которого следствие считает пособником преступлений жены.

С января текущего года блогер находится в СИЗО. В августе она признала вину в неуплате налогов, объяснив, что не успевала следить за бухгалтерией из-за рождения ребенка в 2019 году. В октябре Блиновская погасила весь долг по НДФЛ, но остался долг по НДС, это более 800 млн рублей.