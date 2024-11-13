Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

2 м/c,

зап.

 768мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25
Малый бизнес и "Честный знак"
За ЗСД заплатят досрочно
Дом Радио
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Королеву марафонов» Блиновскую официально признали банкротом

«Королеву марафонов» Блиновскую официально признали банкротом

1 176
4 комментария

Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом. Запущена процедура продажи ее имущества. Об этом сообщило РИА Новости 13 ноября.

«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — огласили резолютивную часть решения в суде.

Елену Блиновскую задержали весной 2023 года при попытке уехать из страны. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании денег. Следом фигурантом дела стал ее муж Алексей Блиновский, которого следствие считает пособником преступлений жены.

С января текущего года блогер находится в СИЗО. В августе она признала вину в неуплате налогов, объяснив, что не успевала следить за бухгалтерией из-за рождения ребенка в 2019 году. В октябре Блиновская погасила весь долг по НДФЛ, но остался долг по НДС, это более 800 млн рублей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
43 минуты
А могла бы вступить в брикс,и помочь Африке.
Гость
26 минут
Боты признайтесь, мечтали на что будете условный триллион тратить?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00