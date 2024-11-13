«Королеву марафонов» Блиновскую официально признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом. Запущена процедура продажи ее имущества. Об этом сообщило РИА Новости 13 ноября.
«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — огласили резолютивную часть решения в суде.
Елену Блиновскую задержали весной 2023 года при попытке уехать из страны. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании денег. Следом фигурантом дела стал ее муж Алексей Блиновский, которого следствие считает пособником преступлений жены.
С января текущего года блогер находится в СИЗО. В августе она признала вину в неуплате налогов, объяснив, что не успевала следить за бухгалтерией из-за рождения ребенка в 2019 году. В октябре Блиновская погасила весь долг по НДФЛ, но остался долг по НДС, это более 800 млн рублей.
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