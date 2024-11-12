ОЖД: На станции Горьковское восстановят финский вокзал

РЖД будет прорабатывать в 2025 году вопрос о восстановлении финского вокзала на станции Горьковское — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. В октябре здесь был снесен вокзал, построенный в духе сталинского неоклассицизма.

«ОАО „РЖД“ планирует начать проработку вопроса восстановления вокзала на станции Горьковское в Ленинградской области в историческом облике периода 1877–1939 годов. Вокзал был построен в 1877 году на станции Мустамяки („Чёрная гора“) и просуществовал до 1939 года. Во время Советско-финской войны вокзал сгорел», — объяснили «Фонтанке» в пресс-службе компании.

Вокзал, демонтированный из соображений безопасности 15 октября, был построен только в 1954 году, пустовал с 2000-го и не имел статуса объекта культурного наследия. РЖД решила реконструировать по документам и фотографиям нечто по-настоящему историческое.

«У компании есть опыт подобного воссоздания на примере вокзалов на станциях Токсово и Калязин», – отмечают в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ранее из официального ответа ведомства одному из местных жителей стало известно, что компания намерена восстановить вокзал. Однако в письме не было указания на то, что намерены реконструировать именно довоенное здание.