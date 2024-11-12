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Общество Освобождение задержанных, разблокировка мостов, обращение президента: главное об акции протеста в Сухуме

Освобождение задержанных, разблокировка мостов, обращение президента: главное об акции протеста в Сухуме

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4 комментария

В Абхазии 12 ноября после начавшейся в Сухуме акции протеста освободили всех пятерых задержанных оппозиционеров, задержанных накануне вечером за беспорядки у здания парламента. О выходе на свободу последнего из них, Алмасхана Ардзинбу, сообщает РИА Новости. Ранее из изолятора временного содержания службы госбезопасности выпустили Омара Смыра, Рамаза Джопуа, Аслана Гварамию и Гарри Кокая.

С предложением освободить задержанных активистов в обмен на разблокировку дорог в Сухуме выступил генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.

Протестующие после этого начали освобождать Верхнегумистинский мост, ведущий от столицы Абхазии к границе России. Все ранее перекрытые протестующими дороги в Сухуме были открыты. Представители оппозиции Алгур Ардзинба и Леван Микаа выступили перед участниками акции протеста и поблагодарили их. Всего протестовавшие перекрыли три моста на въезде в Сухум: Нижнегумистинский, Верхнегумистинский и Кодорский.

«Ребят задержали за их идею, за любовь к Родине. Мы стояли для того, чтобы продемонстрировать им поддержку и показать властям свое единство», — заявил Микаа (цитата по ТАСС).

Один из адвокатов уточнил, что административные дела в отношении задержанных активистов абхазской оппозиции были закрыты.

При этом президент Абхазии Аслан Бжания, ранее выступивший с обращением в связи с масштабными протестами, утверждал, что власти работают над разблокированием участков автомобильных дорог, а правоохранительные органы проводят проверку в отношении задержанных оппозиционеров и имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок в стране. Бжания попросил граждан республики «не поддаваться на провокации».

Акции протеста начались после того, как парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Документ, возмутивший оппозицию, был принят в конце октября, и согласно ему российские юрлица получили возможность реализовывать на территории Абхазии свои инвестиционные проекты.

Ожидается, что Народное собрание Абхазии рассмотрит вопрос о ратификации соглашения с Россией 15 ноября.

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Абхазия Сухум Протесты Оппозиция
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Комментарии
4
Zet
57 минут
фамилия у Рамаза - блеск!
Митя Антонов
27 минут
Не хотят пускать к себе "российский бизнес", наверное, чего-то опасаются. А ещё где-то читал, что абхазы с большим интересом наблюдали за развитием событий в Крыму, начиная с 2014 года.
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