Освобождение задержанных, разблокировка мостов, обращение президента: главное об акции протеста в Сухуме

В Абхазии 12 ноября после начавшейся в Сухуме акции протеста освободили всех пятерых задержанных оппозиционеров, задержанных накануне вечером за беспорядки у здания парламента. О выходе на свободу последнего из них, Алмасхана Ардзинбу, сообщает РИА Новости. Ранее из изолятора временного содержания службы госбезопасности выпустили Омара Смыра, Рамаза Джопуа, Аслана Гварамию и Гарри Кокая.

Протестующие после этого начали освобождать Верхнегумистинский мост, ведущий от столицы Абхазии к границе России. Все ранее перекрытые протестующими дороги в Сухуме были открыты. Представители оппозиции Алгур Ардзинба и Леван Микаа выступили перед участниками акции протеста и поблагодарили их. Всего протестовавшие перекрыли три моста на въезде в Сухум: Нижнегумистинский, Верхнегумистинский и Кодорский.

«Ребят задержали за их идею, за любовь к Родине. Мы стояли для того, чтобы продемонстрировать им поддержку и показать властям свое единство», — заявил Микаа ( цитата по ТАСС).

Один из адвокатов уточнил, что административные дела в отношении задержанных активистов абхазской оппозиции были закрыты.

При этом президент Абхазии Аслан Бжания, ранее выступивший с обращением в связи с масштабными протестами, утверждал, что власти работают над разблокированием участков автомобильных дорог, а правоохранительные органы проводят проверку в отношении задержанных оппозиционеров и имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок в стране. Бжания попросил граждан республики «не поддаваться на провокации».