Протестующие в Абхазии освободили мост после обещания отпустить задержанных

Один из трех заблокированных оппозиционерами мостов освобожден в результате переговоров. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на лидера оппозиции.

Кодорский мост сейчас свободен, еще два — Верхнегумистинский и Нижнегумистинский — пока заблокированы. Пролегающие через эти мосты дороги ведут в Сухум.

Протесты начались накануне из-за задержания шестерых протестующих. Оппозиция выступает против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

«Мы добиваемся не только освобождения задержанных, но и остановки соглашения, которое дает олигархам льготы и возможность распродавать Абхазию», — комментировал блокировку дорог лидер Абхазского народного фронта Адгур Ардзинба.

Соглашение было подписано в конце октября. Местные предприниматели выступили против, так как считают, что малый и средний бизнес исчезнет «под натиском крупных российских компаний».