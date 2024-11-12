Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 770мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Дом Радио
Новый глава комздрава
История кругосветки
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Протестующие в Абхазии освободили мост после обещания отпустить задержанных

Протестующие в Абхазии освободили мост после обещания отпустить задержанных

15 644
34 комментария

Один из трех заблокированных оппозиционерами мостов освобожден в результате переговоров. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на лидера оппозиции.

Кодорский мост сейчас свободен, еще два — Верхнегумистинский и Нижнегумистинский — пока заблокированы. Пролегающие через эти мосты дороги ведут в Сухум.

Протесты начались накануне из-за задержания шестерых протестующих. Оппозиция выступает против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

«Мы добиваемся не только освобождения задержанных, но и остановки соглашения, которое дает олигархам льготы и возможность распродавать Абхазию», — комментировал блокировку дорог лидер Абхазского народного фронта Адгур Ардзинба.

Соглашение было подписано в конце октября. Местные предприниматели выступили против, так как считают, что малый и средний бизнес исчезнет «под натиском крупных российских компаний».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE19
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
Эд Хэммет
2 часа
Со времен краха совдепии прошло более 30 лет. За эти годы Сухуми несколько обветшал, в нём мало что изменилось со времён СССР. Батуми за эти же годы изменился радикально. Это современный город, небоскребы из стела и бетона, довольно чисто, множество современных магазинов и точек общепита. Несколько напрягают разве что многочисленные стаи бездомных собак, которых все зачем-то подкармливают.
гастарбайтер
2 часа
Легли в 2008 году под Россию - теперь терпите. Никто вас уже не отпустит... Абхазия - просто российская колония...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Новости компаний
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
ТОП 5
Новости компаний
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10