«Им самим было тяжело»: женщина, выкупившая собаку у жестоких хозяев с Королева, рассказала, как это было

Источник: читательница «Фонтанки» Анна







Черная собачка с проспекта Королева, уже ставшая героем ряда публикаций в СМИ, сегодня наконец отправится в свой новый дом. После того как ее забрали у прежних хозяев, она находилась на передержке. К себе на время ее забрала женщина, выкупившая питомца у прошлой семьи. О том, как это было, Анна (имя изменено) рассказала «Фонтанке» 12 ноября.

Женщина живет в том же микрорайоне, что и бывшие хозяева собаки. О том, каким образом мальчик выгуливал (пинал и таскал на поводке) питомца, она узнала из соцсетей. После просмотра видео Анна, по ее словам, написала электронное заявление в полицию. Никакого активного участия в том, чтобы забрать собаку, наша собеседница не планировала принимать и присоединилась к группе активистов только в последний момент. Говорит, что сама никак не связана с зоозащитниками.

«В тот день мы собирались с дочерью на выставку. Проезжали мимо этого дома [где жила собака с прежними хозяевами]. Мальчику и его маме я написала записку с просьбой продать мне собаку за ту сумму, которую они посчитают нужным», — говорит Анна. Она планировала отдать записку или же оставить ее у входной двери. Женщина позвонила одной из активисток и узнала, что зоозащитники находятся в ветеринарной клинике вместе с тем самым мальчиком и его отцом.

Собаку осматривали специалисты. Анна же решила пообщаться с ребенком с разрешения родителя.

«Подошла к нему, попыталась поговорить. Он, когда увидел деньги, заинтересовался. Сначала согласился [продать собаку], начал уточнять, сколько там денег. Я отдала ему свою записку. Папа мальчика подошел, и они ушли», — говорит женщина. Затем активисты пошли к дому прежних хозяев и ждали там журналистов.

«Я решила зайти в квартиру этой семьи. Убедила поговорить со мной. Провела у них больше часа, просила отдать собаку. Видно было, что они уже согласились, потому что им самим тяжело [содержать питомца]», — уточняет Анна. Женщина спросила, в какую сумму им обошелся четвероногий, хозяева посовещались между собой. «Я предложила 50 тысяч рублей. Говорю: „Хотите больше? Давайте дам больше“. Они согласились на эту сумму. Хозяйка написала расписку о том, что передает мне собаку добровольно», — сказала Анна. От расписки по поводу того, что она заплатила за животное деньги, женщина отказалась.

После этого в суматохе решили, что собаку заберут на этот вечер к себе зоозащитники. Так и случилось. Позже Анна решила, что это неправильно, ведь расписку прежние хозяева писали ей, поэтому и животное должно быть у нее. Таким образом, маленькая собачка несколько дней прожила у Анны. Женщина чипировала собаку, а также оформила ей ветеринарный паспорт. Уже сегодня четвероногий друг отправится к новым хозяевам, которые его очень ждут.

Источник: читательница «Фонтанки» Анна Источник: читательница «Фонтанки» Анна

«Я никогда не относилась ни к каким зоозащитникам. Увидела эту историю, подумала: вдруг повезет. И повезло», — заключила Анна.

Женщина также рассказала нам, что инициативная группа решила возместить ей деньги, которые она заплатила за собаку. Это было сделано добровольно — активисты собрали и передали ей всю сумму. Никаких других сборов не велось и вестись не будет.

В прошедшую пятницу видео с прогулкой мальчика и собаки местные жители поделились с «Фонтанкой». Через несколько дней после этого животное забрали у семьи. Сначала была информация о том, что четвероного друга просто так отдали в новый дом. Немного позже стало известно: собаку продали за 50 тысяч рублей. Психологи выразили готовность помочь семье мальчика, если им это будет необходимо.

