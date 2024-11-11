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Общество «Это то, с чем можно справиться»: психолог о возможном хейте семьи, ребенок в которой жестоко обращался с собакой

«Это то, с чем можно справиться»: психолог о возможном хейте семьи, ребенок в которой жестоко обращался с собакой

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6 комментариев

Психологи готовы оказать поддержку семье, попавшей под пристальный интерес местных жителей в прошедшие несколько дней. Общественный резонанс вызвала история с мальчиком и собакой, прогулка которых попала на видео. У дома на проспекте Королева ребенок жестоко обращался со своим животным: тянул его за поводок и пинал. Специалисты считают, что эта история, возможно, не такая однозначная, какой кажется на первый взгляд. «Фонтанка» поговорила по поводу произошедшего с директором Центра современной практической психологии «Форсайт» Ренатой Трубачевой.

«Мы не можем по короткому видео сделать какие-то прогнозы и предположить, какова ситуация и ее причины. Сейчас эта семья под пристальным вниманием, в том числе и со стороны СМИ. Возможно, они сталкиваются с осуждением. Любому родителю было бы сложно увидеть, что твой ребенок проявляет социально не одобряемые паттерны. Помимо самой ситуации, родители сталкиваются с еще одной кризисной историей», — говорит Рената. Специалист уточняет, что речь идет о непонимании и осуждении со стороны общества.

«Нам не хотелось бы навешивать ярлыки, ставить диагнозы или предполагать. Мы не хотим, чтобы родители чувствовали себя брошенными. Это то, с чем можно справиться», — отмечает Рената.

Центр современной психологии «Форсайт» готов оказать необходимую помощь семье, если ей это будет необходимо и родители захотят разобраться в ситуации.

Собака, с которой жестоко обращались прежние хозяева, была выкуплена одной неравнодушной девушкой за 50 тысяч рублей. Об этом «Фонтанке» рассказала читательница Анна. «Никаких сборов средств сейчас не ведется, по соцсетям полезли всякие фейки по этом поводу. Мы узким кругом решили, что кто хочет и у кого есть возможность — может поучаствовать и помочь. Практически всю сумму собрали и передали новой хозяйке», — говорит Анна. Она уточняет, что это была просто инициатива неравнодушных людей. Женщина подчеркивает, что никакие деньги сейчас не собирают.

В прошедшую пятницу видео с прогулкой мальчика и собаки местные жители поделились с «Фонтанкой». Через несколько дней после этого животного забрали у семьи. Сначала была информация о том, что четвероного друга просто так отдали в новый дом. Немного позже стало известно: собаку продали за 50 тысяч рублей.

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Комментарии
6
Константин Ва.
33 минуты
Хорошая идея для стартапа, находишь собачонку, пинаешь ее слегка на виду у всех , у тебя ее выкупают, профит... Мультик еще есть такой, там мужичок ужика тиранит, а Ваня-дурачок его у него выкупает...
265101847
1 час
Мне кажется, Вы идеализируете обыкновенных гопников. Таких всегда в России было полно.
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