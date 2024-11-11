«А никого не напрягает, что собака — это имущество?» Откуда жестокость к четвероногому: мнения

В Петербурге уже несколько дней не стихают бурные обсуждения вокруг истории с мальчиком и собакой с проспекта Королева. «Фонтанка» решила собрать самые острые комментарии наших читателей.

В конце прошлой недели местные жители, заметившие жестокое обращение ребенка с животным, забили тревогу. Питомцу достаточно быстро нашли нового хозяина. Семья, в которой до этого жила собачка, даже согласилась отдать своего четвероногого в новые (добрые) руки. Читатели «Фонтанки» негласно разделились на два лагеря: одни считают, что собаку откровенно замучили и такое отношение к животным недопустимо, другие говорят, что в данной ситуации все не так однозначно и родители должны думать, позволяет ли характер их ребенка заводить семье маленького друга.

Источник: читатель «Фонтанки»

«А никого не напрягает, что собака — это имущество?»

Часть наших читателей уверена, что перед тем, как заводить питомца, нужно обдумать — смогут ли с ним ужиться все члены семьи. Другие говорят — «собака — это имущество», и обсуждать здесь как будто бы нечего. А может быть, как считают наши читатели, мальчика просто обижают дома, и он якобы после этого вымещает свою злость на том, кто слабее его.

«Интересно, а никого не напрягает, что собака — это имущество, которое имеет стоимость, и по факту пацана ограбили», — пишет Михаил под публикацией о том, что активисты нашли для животного нового хозяина. Через несколько комментариев вновь прослеживается мысль уже другого человека о том, что собака — это всего лишь «собственность» и не более. Вслед за этим идет ряд комментариев о том, что якобы собака была выкуплена у семьи за 50 тысяч рублей и «никого не ограбили». «Зачем собачку „выкупили“ у любящей семьи?» — вопрошает пользователь по ником Трудовой кедр.

«Ишь, отдавать не хотели свою собаку по хотелке зооактивистки. Сейчас бы у людей собаку отбирать из-за действий 10-летнего пацана», — рассуждает Moriarty. Ранее нам рассказали, что сначала семья действительно не хотела отдавать животное, но через некоторое время их убедили, и собака отправилась в новый дом.

«Возможно [мальчик] — сам жертва домашнего насилия. И, обижая беззащитного пёсика, он вымещает зло и обиду на том, кто слабее», — такое предположение тоже выдвинуто под публикацией пользователем Dennyson.

«Все, что делают зооактивисты, — это самоуправство. Просто отжимают домашних животных под видом заботы о них, хотя собака здорова и травм у нее нет», — вновь пишет Moriarty. Он, судя по всему, считает, что животному лучше было бы остаться у прежних хозяев. Пользователь Умная Эльза так прокомментировала передачу собаки в новый дом: «Переломов и травм у собаки не было. Садистское отношение к животному слегка раздуто». Похоже, оба комментатора владеют информацией о физическом состоянии собаки либо же просто уверенно выдвигают предположения.

«Не нужно заводить домашних животных семьям, где растут мальчики 11-17 лет, гормональные изменения могут выплескиваться агрессией и все такое, взрослые должны головой думать, а не обратным местом», — пишет chip1.

«Неизвестно, как и почему это происходило в данный конкретный момент. Может, родители вместо обещанного кино заставили идти гулять с собакой… Это как одна из тысячи возможных причин», — предполагает один из комментаторов.

«С точки зрения владельцев собаки — это их „вещь“, увы, с этим ничего не поделаешь. Раньше этот малолетний живодер с собакой так обращался, теперь будет на родителях отыгрываться, они — на нем», — опасается другой читатель, с сожалением озвучивая, что домашнее животное — это лишь собственность хозяина.

«Что может вырасти из ребенка, который считает такое отношение к живому существу нормальным»?

Другая часть аудитории «Фонтанки» считает, что подобное жестокое обращение с животными, в данном случае — с маленькой собакой, недопустимо. Читатели опасаются по поводу того, что может дальше быть с мальчиком, который уже сейчас позволяет себе подобное.

«Сколько, однако, в комментариях уже отметилось людей, для которых подобное — норма. Кажется, не все понимают, что может вырасти из ребёнка, который считает такое отношение к живому существу нормальным», — пишет Masle Kate, под «нормой» имея ту самую прогулку с собакой, которая попала на видео.

«Очень хорошо, что [собаку] забрали. Такие вещи не должны быть безнаказанными. И огласка должна быть. Чтобы этим [людям] никто больше не отдал животное», — выражает свое мнение другая читательница.

«Животное в любом случае надо у такой семьи изымать — это как раз в первую очередь. А потом уже разбираться с мальчиком», — комментирует произошедшее Nalaly.

«Это не просто мальчик, а живодер, у таких лучше собак отбирать», — написал наш читатель еще до того, как собаку передали новому хозяину.

«Ну что тут можно сказать, выросла большая и трусливая особь, способная применять силу только на слабых. Остаётся надеяться только на то, что однажды эта маленькая несчастная собачка убежит и попадёт в хорошие руки», — высказал свое мнение еще один наш читатель, увидев кадры с прогулки мальчика и собаки.

«Молодцы, очень радует, что у стольких людей все в порядке с эмпатией», — такой комментарий Pilat оставил под публикацией о том, что собака изъята у прежней семьи.

А что думает специалист?

По мнению психолога и системного семейного психотерапевта Алены Ивлевой, подобное агрессивное поведение обычно не возникает на пустом месте — у мальчика могут быть трудности в отношениях с родителями либо с учителями или сверстниками.

«Это не про то, что, мол, мальчик плохо воспитан, и никто ему не говорил, что обижать животных плохо. <…> Скорее всего, в жизни ребенка есть агрессия — в отношении него. Может быть, родители ведут себя агрессивно, есть какое-то насилие — вербальное или физическое. Также трудности могут быть в отношениях в школе с учителями или другими детьми. Таким образом он вымещает это на собаке, справляется с этим напряжением», — поделилась психолог в разговоре с телеграм-каналом «Фонтанка SPB Online».

Для решения возникшей ситуации, по мнению Ивлевой, недостаточно будет «просто каких-нибудь правильных слов от умного человека».

«Здесь нужно прояснять ситуацию, жизнь ребенка. Выяснять: что происходит с ним, откуда у него такая потребность в агрессии. Нужна глубокая работа с семьей и ребенком, следует устранить те причины, которые вызывают напряжение у ребенка в жизни. Затем обучать его способам саморегуляции, чтобы справляться со своим стрессом и этой агрессией. Также важно развивать эмпатию: учить понимать чувства других. Что чувствует животное? А что вообще чувствуют люди?» — поделилась семейный психотерапевт.

Обсуждать подобные животрепещущие темы можно бесконечно, и для каждой из сторон будут находиться свои аргументы. Факт остается фактом — собаку передали в новый дом. Остается надеяться, что там ей будет житься хорошо. Скорее всего, лучше, чем раньше.