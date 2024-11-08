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Происшествия Жильцы «Юбилейного квартала» пришли в ужас от жестокого мальчика с питомцем на поводке

Жильцы «Юбилейного квартала» пришли в ужас от жестокого мальчика с питомцем на поводке

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19 комментариев

Собственники и арендаторы квартир в ЖК «Юбилейный квартал» на проспекте Королева в Петербурге обсуждают 8 ноября мальчика с собакой. Точнее, видеозапись их прогулки во дворе.

Местная жительница Кристина опубликовала ролик в домовом чате. Девушка обратилась к родителям недоросля и попросила их взглянуть на то, как мальчик обращается с собакой.

«На мои крики он никак не обращает внимания, а только продолжает», — написала Кристина.

На опубликованных кадрах мальчик-подросток таскает на поводке маленькую собачку, которая явно напугана и всем своим телом выражает протест. Чтобы перенести питомца через ограду, школьник просто поднимает животное за шею. Все это сопровождается пинками и затрещинами.

Бывшая соседка семьи рассказала, что раньше у них был йорк, который в какой-то момент бесследно исчез. Родители мальчика утверждали, что они продали собаку за ненадобностью.

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Комментарии
19
Гость
41 минута
Ну что тут можно сказать, выросла большая и трусливая особь, способная применять силу только на слабых. Остаётся надеяться только на то, что однажды эта маленькая несчастная собачка убежит и попадёт в хорошие руки. Подростку желаю встретить большого, злого и голодного алабая и показать ему какой он храбрый.
Гость
52 минуты
Так подрастают будущие садисты, родителей к ответу, сегодня собака, завтра за людей примется!
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