Охраняют лучше, чем Трампа. Спасение собаки от жестоких хозяев на Королева оценили в 50 тысяч

После хороших новостей о том, что собаку с проспекта Королева передали от жестоких хозяев в новые руки, под публикациями в нашем telegram-канале «Фонтанка SPB Online» стали появляться комментарии о том, что на самом деле животное не отдали, а продали новым хозяевам за 50 тысяч рублей. Знакомый с ситуацией читатель подтвердил нам, что это правда.

Как стало известно, все, кто пришел уговорить прежних хозяев отдать собаку, на месте поняли, что просто так животное отпущено не будет. После долгих уговоров хозяевам предложили купить у них собаку. Для девушки, которая хотела забрать к себе четвероногого друга, сумма в 50 тысяч рублей оказалась неподъемной. Решено было, что скинутся все, кто может поучаствовать в этом деле. С миру по нитке сумма набралась, и собака отправилась в новый дом. «Это был единственный способ забрать собаку», — сказал наш собеседник, участвовавший в процессе. Факт покупки собаки, по его словам, не хотели предавать огласке. Однако кто-то из тех, кто был в курсе происходящего, «слил» эту информацию в Сеть. Дальше информацию стали всячески искажать — якобы идут сборы для новой хозяйки, чтобы возместить ей потраченные на собаку деньги. Об этом пишут в чатах местных ЖК. В одном из telegram-каналов, посвященных жизни Комендантского проспекта, написали, что якобы собаку уже осмотрели ветеринары и серьезных травм у нее нет.

«Фонтанка» пыталась выяснить, кто же эти герои, решившие забрать маленького друга себе. Нам удалось дозвониться до женщины, представившейся «инспектором по защите животных». Зооактивистка Ольга сказала, что сейчас с собакой все хорошо, она на передержке. Но делиться контактом людей, которые взяли животное, она категорически отказалась. По ее словам, в этой истории «нечего афишировать». Аналогичный ответ мы получили и от местной жительницы, которая тоже участвовала в судьбе животного. Девушка сказала, что собака «находится в безопасности». Однако о том, кто же новые хозяева, говорить отказалась.

В соцсетях шквал комментариев от людей, которые радуются тому, что собака спасена от жестоких хозяев, перемешивается с комментариями по поводу того, что не все так радостно и прозрачно, ведь собака была куплена, а не безвозмездно отдана. Очевидно, что при любом раскладе собака как минимум должна теперь обрести спокойную и счастливую жизнь. И то, каким способом это получилось, на само животное никак не влияет.

В администрации Приморского района «Фонтанке» уточнили, что никакие социальные службы к истории не подключались, семью не проверяли.

Выходит, что к дальнейшей судьбе мальчика никто из взрослых участия не проявил. Ни общественности, ни органам опеки не пришло пока в голову поинтересоваться причиной, из-за которой у ребенка отсутствует эмпатия.

В конце прошлой недели горожане прислали нам видео, на котором мальчик жестоко обращается со своей собакой во время прогулки. Местные жители рассказали, что ранее у их соседей уже был йоркширский терьер. Однако позже он «исчез». Тогда родители мальчика говорили, что продали собаку, так как она им была не нужна. Через несколько дней читатели рассказали «Фонтанке», что собаку у прежних хозяев удалось забрать. Животное к себе взяла одна из активисток. Мнения нашей аудитории по поводу того, кто виноват в этой истории и нужно ли было вообще вмешиваться в нее, разделились. О том, что думают читатели по поводу произошедшего, можно посмотреть здесь.