У чернобыльских древесных лягушек обнаружили устойчивость к радиации

Древесные лягушки из Чернобыльской зоны отчуждения оказались невосприимчивы к некоторым эффектам высоких уровней радиации. Об этом открытии международной группы ученых говорится в статье журнала Biology Letters.

Так, исследователи не обнаружили никакого влияния текущего ионизирующего излучения на возраст лягушек, их маркер старения, длину теломер и гормон стресса кортикостерон. Это показывает, что уровни чернобыльской радиации недостаточно высоки, чтобы вызвать у лягушек хронические повреждения.