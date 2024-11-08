У чернобыльских древесных лягушек обнаружили устойчивость к радиации

Древесные лягушки из Чернобыльской зоны отчуждения оказались невосприимчивы к некоторым эффектам высоких уровней радиации. Об этом открытии международной группы ученых говорится в статье журнала Biology Letters.
Так, исследователи не обнаружили никакого влияния текущего ионизирующего излучения на возраст лягушек, их маркер старения, длину теломер и гормон стресса кортикостерон. Это показывает, что уровни чернобыльской радиации недостаточно высоки, чтобы вызвать у лягушек хронические повреждения.
Впрочем, ученые отметили, что уровень радиации в Чернобыле значительно снизился с 1986 года и существуют разные взгляды относительно воздействия излучения на дикую природу.
Ранее выяснилось, что черви-нематоды, обитающие в зоне Чернобыльской АЭС, обладают невосприимчивостью к радиации, — но и тогда осталось неясным, приобретенная ли это особенность или врожденная.
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