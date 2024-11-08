Акциониста, сжегшего чучело в военной форме на льду Невы, освобождают из колонии досрочно

Акционисту Игорю Мальцеву (известному также как Егор Скороходов) 8 ноября одобрили условно-досрочное освобождение — сообщил «Фонтанке» один из его адвокатов, Дмитрий Герасимов. В марте 2022 года Мальцев вместе с подругой подожгли чучело в камуфляже на льду Малой Невы и сняли это на видео. Его осудили по статье о хулиганстве, совершённом группой лиц по мотивам политической или идеологической ненависти. Без УДО молодого человека должны были освободить только летом 2025 года.
Игорь Мальцев отбывал наказание в 3 года 8 месяцев лишения свободы в ИК-12 Волгоградской области, в родном городе Волжском. Решение о его условно-досрочном освобождении приняла судья Волжского городского суда Елена Сапрыкина. Интересы осуждённого представляла местный адвокат Екатерина Арнольд.
До заключения Мальцев жил в Петербурге, поэтому и дело его рассматривали здесь. Активист вместе с единомышленницей сжёг «военное» чучело с мешком на голове и надписью красной краской «ЗАБЕРИТЕ» 6 марта, в последний день Масленицы. В этот же день видео распространило с пацифистским призывом движение «Весна»*. Уже 7 марта было возбуждено уголовное дело, прошли обыски и у Игоря Мальцева, и у его подруги Софьи Семёновой. Молодого человека сразу отправили в СИЗО, а девушке удалось уехать из страны.
Василеостровский районный суд рассматривал дело с июля по сентябрь 2022 года. Максимальное наказание по статье о хулиганстве с теми обстоятельствами, которые фигурировали в деле (политическая и идеологическая ненависть, в сговоре с группой лиц), — 7 лет колонии. Мальцеву назначили 3,8. Защита пробовала оспорить приговор в апелляции и кассации, настаивая на том, что молодой человек невиновен, поскольку лишь пользовался своим правом на выражение мнения.
Мальцев — сын ветерана боевых действий в Чечне, убеждённый пацифист. Он сам после техникума прошёл альтернативную гражданскую службу вместо военной. До задержания занимался ремонтом велосипедов, играл в рок-группе, ездил автостопом по России, устраивал благотворительные выставки и аукционы.
Ранее «Фонтанка» рассказывала об уголовном деле против активистов движения «Весна»*.
*Движение «Весна» признано экстремистским и запрещено в России. Внесено в реестр иностранных агентов.
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