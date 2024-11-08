Акциониста, сжегшего чучело в военной форме на льду Невы, освобождают из колонии досрочно

Акционисту Игорю Мальцеву (известному также как Егор Скороходов) 8 ноября одобрили условно-досрочное освобождение — сообщил «Фонтанке» один из его адвокатов, Дмитрий Герасимов. В марте 2022 года Мальцев вместе с подругой подожгли чучело в камуфляже на льду Малой Невы и сняли это на видео. Его осудили по статье о хулиганстве, совершённом группой лиц по мотивам политической или идеологической ненависти. Без УДО молодого человека должны были освободить только летом 2025 года.

До заключения Мальцев жил в Петербурге, поэтому и дело его рассматривали здесь. Активист вместе с единомышленницей сжёг «военное» чучело с мешком на голове и надписью красной краской «ЗАБЕРИТЕ» 6 марта, в последний день Масленицы. В этот же день видео распространило с пацифистским призывом движение «Весна»*. Уже 7 марта было возбуждено уголовное дело, прошли обыски и у Игоря Мальцева, и у его подруги Софьи Семёновой. Молодого человека сразу отправили в СИЗО, а девушке удалось уехать из страны.