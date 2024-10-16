Дело «Весны»* началось по осени. В чем обвиняют шестерых активистов из Петербурга, Твери, Новосибирска и Барнаула

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







В Петербурге начали рассматривать уголовное дело в отношении молодых людей, которым вменяют участие в экстремистском сообществе и еще шесть разных статей Уголовного кодекса. В основу обвинения легли под сотню постов и комментариев, которые были написаны от имени «Весны»* после начала СВО. По итогам судебного процесса активистам грозит до 15 лет лишения свободы.

Молодых людей, которые пришли 16 октября слушателями на заседание по делу «Весны»* (признана экстремистской организацией, иноагент) в городской суд, можно было легко отличить от посетителей других судебных слушаний: одежда, прическа, заинтересованный взгляд. Несколько человек пришли в куртках с надписью «Провинция» (такие делает бренд, специализирующийся на уличных молодежных шмотках). «Я сначала прочитала „Полиция“», — засмеялась судья Ирина Фурманова еще до того, как началось заседание. Изначально несколько активистов собирались попросить суд присяжных, но в итоге передумали, их адвокаты позже несколько раз апеллировали к этому, — мол, мы надеемся, что именно вы сможете и «информационный мусор» из дела вычленить, и разобраться, где тут «фантазии» следствия, а где настоящее.

Движение «Весна»* появилось в Петербурге в 2013 году, рассказала на заседании прокурор. Его создали выходцы из «Молодежного Яблока» и движения «Оборона». Экстремистским его признали в конце 2022 года, тогда же движению присвоили статус «иноагент».Первыми задержали Валентина Хорошенина и Евгения Затеева за полгода до этого — накануне 9 мая 2022 года. Тогда петербургское движение, активисты которого, в отличие от других оппозиционных организаций, в большинстве своем остались в России, анонсировали акцию во время шествия «Бессмертный полк». Они предлагали влиться в ряды марширующих с пацифистскими лозунгами и фотографиями погибших украинцев. Сначала им вменили статью 239 УК РФ (создание НКО, посягающей на личность и права граждан). Летом 2023 года задержали еще четверых активистов — на этот раз уже не только петербуржцев, в числе обвиняемых оказались молодые люди из Твери, Новосибирска и Барнаула. И добавили новых статей. В сентябре 2023-го фигурантов дела внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

По версии следствия, 19 декабря 2021 года активисты вступили в преступный сговор, чтобы создать экстремистское сообщество на базе движения «Весна»* для подготовки преступлений. Активисты приняли манифест, из которого следует, что нужно упразднить органы по борьбе с экстремизмом и «неотъемлемую часть основы обороны РФ». После начала СВО в 2022 году они под видом пацифистской кампании совершили преступления, распространив заведомо ложную информацию о Вооруженных силах РФ. Для этого были созданы ячейки в Москве, Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Барнауле и других городах. Руководил экстремистским движением петербуржец Богдан Литвин*, говорится в обвинительном заключении, которое зачитали на заседании. Его на скамье подсудимых нет — он объявлен в розыск. Источники финансирования движения скрывали, хотя активисты регулярно призывали к пожертвованиям. «При совершении преступлений каждый участник сообщества согласовывал свои действия с другими», — уверены обвинители. Самими преступлениями стали посты в соцсетях. Их зачитывали в суде около часа. Это и призывы выходить на несогласованные акции, и критика СВО, и комментарии о событиях в Буче, и призывы к дезертирству. Отдельно оценили комментарии движения о Дне Победы. В одном из постов, который зачитала прокурор, прозвучала фраза «кровавая дискотека». В зале в этот момент кто-то хмыкнул.

Помимо этого, активистам вменили и ответственность за неудаление комментария некоего анонима в общедоступном чате, где общались сторонники движения, — пользователь призывал к насилию в отношении полицейских.

Посты «Весны»* оценили по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об армии РФ), 212 УК РФ (вовлечение в массовые беспорядки), 354 УК РФ (публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества), 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ). Также среди обвинений — 282 УК РФ (создание экстремистского сообщества), 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Самый большой список предъявленных обвинений — у 27-летней Анны Архиповой из Новосибирска (обвинения предъявлены по семи статьям УК РФ), 29-летнего петербургского активиста Василия Неустроева (по шести статьям) и 24-летнего жителя Твери Яна Ксенжепольского (по шести статьям).

Никто из шестерых подсудимых вину не признал на заседании. А Евгений Затеев, который до этого дал показания, накануне заседания от них отказался — он написал письмо друзьям, где сообщил, что оговорил себя, чтобы увидеться с мамой и бабушкой. За время следствия родные Затеева умерли. Также от признательных показаний отказался и другой подсудимый — об этом сообщила прокуратура. Но о ком именно шла речь, адвокаты и слушатели так и не поняли.

Анна Архипова на заседании сообщила, что признала авторство лишь одного поста, но следствие всё равно указывает, что она написала и все остальные. Один из них, заметила девушка, если верить обвинению, и вовсе писали 15 человек, хотя сам текст занимает три строчки. «Это по пять человек на строчку. И только за этот абсурд мне, Яну и Васе грозит до 10 лет лишения свободы», — сказала она. Ее прервала судья: «У Яна и Васи есть фамилии».

По словам Архиповой, она и остальные подсудимые — всего лишь студенты. «Пока не внесли в Уголовный кодекс статью об излишнем занудстве. А по этой статье нас бы следовало покарать со всей строгостью». Архипова добавила, что якобы во время следствия ей сказали, что «кто-то должен посидеть», поэтому она и оказалась на скамье подсудимых.

Петербуржец Неустроев заметил, что обвинение не конкретизировало роли участников и не прописало их мотивы. «Я не участвовал в деятельности экстремистского сообщества, не занимал никаких должностей в демократическом движении „Весна“*, не участвовал в съездах движения, не разрабатывал тексты и не участвовал в публикациях — у меня не было доступа к соцсетям. Я студент заочной формы Герцена, член партии „Яблоко“, был членом избирательной комиссии в Купчино. Кстати, это лучшее место на земле». Его защитница Юлия Кузнецова, комментируя доводы обвинения, заметила, что в деле не установлен ни один айпи-адрес, а именно так можно было бы доказать причастность к публикации пользователя.

Ян Ксенжепольский из Твери был немногословен, повторив за остальными слово «абсурд». Его защитник, впрочем, добавил, что Ксенжепольский работал помощником регионального депутата и перед этим его проверяла служба безопасности: «Как же они пропустили такого экстремиста?».

Адвокат Евгения Затеева Анастасия Пилипенко говорила про политическую деятельность, ведь именно за нее движение признали иностранным агентом. Так же она предложила расценивать и манифест, где предлагается реорганизовать полицию, который следствие определило как признак экстремистского сообщества. «Почему никто не привлечен к ответственности за публикации об упразднении Верховного арбитражного суда (его ликвидировали в 2014 году. — Прим. ред.)? Видимо, потому, что это нормально», — добавила она. Пилипенко обратила внимание и на массовость: «Три активиста движения опубликовали одну из записей. Я стесняюсь спросить, сколько активистов нужно для вкручивания лампочки?».

Валентин Хорошенин на суде отметил, что еще в 2021 году вышел из движения. А уже в 2022-м стал донором в ВМА, общался с Дарьей Дугиной, а также он собирал деньги для жителей новых регионов. «Мой друг работает в администрации Ленобласти. Тетю из Крыма включили в список „Миротворца“. Как вам такое окружение у экстремиста?»

Павел Синельников заметил, что следствие утверждает, что экстремистское движение было создано на базе уже существующего движения: «А что тогда с самим движением стало? Больше года я нахожусь под стражей в другом городе. Без возможности получить образование, без возможности работать. Я просто сижу и проедаю чьи-то деньги. И я не понимаю почему».

Его адвокат Андрей Чертков добавил, что его подопечному досталось меньше всего по сравнению со всеми остальными: только создание и участие в экстремистском сообществе. «Но описание обвинения сделано таким образом, что невозможно понять, где заканчивается создание, а начинается участие. Это классический порочный случай избыточного применения: невозможно создать экстремистское сообщество и не участвовать в нем». Он добавил, что превращение из обычного движения в экстремистское произошло «легким движением руки следователя» — прямо как из брюк в шорты.

Метафоры адвокатов под конец уже не могла слушать судья: защитников она попросила воздержаться от «табуированной лексики» и прочих характеристик органов следствия.

Слушание после оглашения позиций сторон отложили. Одной из причин назвали необходимость обвинения заново подготовиться к делу — с учетом того, что признательные показания в нем теперь есть только на бумаге, но их подсудимые не признают.

Ксения Клочкова

* «Весна» признана в РФ экстремистской организацией и иноагентом.