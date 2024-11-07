Госдеп США обещал поддержать Зеленского, если он пожелает начать мирные переговоры с Россией

В госдепе также отметили, что не видели ни одного подтверждения того, что Владимир Путин готов остановить конфликт на условиях, отличных от тех, которые он обозначил.

В конце июня текущего года Путин заявил, что условия России по урегулированию на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Перед этим он утверждал, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.