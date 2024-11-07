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Политика Госдеп США обещал поддержать Зеленского, если он пожелает начать мирные переговоры с Россией

Госдеп США обещал поддержать Зеленского, если он пожелает начать мирные переговоры с Россией

1 760
15 комментариев

Соединенные Штаты Америки поддержат президента Украины Владимира Зеленского, если он пожелает начать мирные переговоры с Россией, заявил 7 ноября на брифинге официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

При этом Штаты не намерены навязывать Зеленскому какие-либо сроки вступления в мирные переговоры с Россией.

«В конечном счете данное решение принимать ему, а не нам», — подчеркнул Миллер.

В госдепе также отметили, что не видели ни одного подтверждения того, что Владимир Путин готов остановить конфликт на условиях, отличных от тех, которые он обозначил.

В конце июня текущего года Путин заявил, что условия России по урегулированию на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Перед этим он утверждал, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Госдеп США Владимир Зеленский Россия Мирные переговоры Мэттью Миллер
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Комментарии
15
Сила в Правде!!
1 час
проще пескову дать табакерку.
swetlana.peshkowa
1 час
Ха-ха, старая администрация Белого дома пытается не отстать от новой? Что вчера заявил Трамп в своей радостной речи по поводу победы на выборах? Что американские корабли скоро будут в акватории Черного моря? А что же будут делать у берегов Крыма американские эсминцы, кроме как бороздить просторы моря? Принуждать Путина к миру и навязывать свои условия по репарационным выплатам? Ведь США в кризисе и им очень нужны деньги. Которые замороженные российские активы и которыми Украина будет расплачиваться за поставки вооружения по ленд-лизу. Говорите, Путин поздравил Трампа с победой? Ну что ж, мы тоже поздравим Шарика телеграммой, ведь у нас тоже денег нет. Вот и придется отдать что-нибудь ненужное. Не Сибирь же китайцам, в конце то концов!
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