Госдеп США обещал поддержать Зеленского, если он пожелает начать мирные переговоры с Россией

Соединенные Штаты Америки поддержат президента Украины Владимира Зеленского, если он пожелает начать мирные переговоры с Россией, заявил 7 ноября на брифинге официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
При этом Штаты не намерены навязывать Зеленскому какие-либо сроки вступления в мирные переговоры с Россией.
«В конечном счете данное решение принимать ему, а не нам», — подчеркнул Миллер.
В госдепе также отметили, что не видели ни одного подтверждения того, что Владимир Путин готов остановить конфликт на условиях, отличных от тех, которые он обозначил.
В конце июня текущего года Путин заявил, что условия России по урегулированию на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Перед этим он утверждал, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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