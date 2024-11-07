Лукашенко посетил чемпионат по колке дров и показал мастер-класс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 ноября посетил чемпионат по колке дров среди журналистов (да, есть и такой — а нынешний уже третий по счету) и сам взял колун в руки, чтобы показать мастерство.

Вначале глава государства вручил топор своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, чтобы та показала, как умеет колоть дрова, но остался недоволен увиденным.

«Сильнее! Что это? По краю, в самый край! — комментировал и советовал президент. — Давай-давай, пусть народ посмотрит, как ты можешь».

А потом со словами «уже десять раз отрубила бы» Лукашенко отстранил Эйсмонт и сам взялся за дело: вогнал колун в полено и продемонстрировал эффектный трюк с разрубанием.