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Общество Лукашенко посетил чемпионат по колке дров и показал мастер-класс

Лукашенко посетил чемпионат по колке дров и показал мастер-класс

1 278
6 комментариев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 ноября посетил чемпионат по колке дров среди журналистов (да, есть и такой — а нынешний уже третий по счету) и сам взял колун в руки, чтобы показать мастерство.

Вначале глава государства вручил топор своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, чтобы та показала, как умеет колоть дрова, но остался недоволен увиденным.

«Сильнее! Что это? По краю, в самый край! — комментировал и советовал президент. — Давай-давай, пусть народ посмотрит, как ты можешь».

А потом со словами «уже десять раз отрубила бы» Лукашенко отстранил Эйсмонт и сам взялся за дело: вогнал колун в полено и продемонстрировал эффектный трюк с разрубанием.

Пресс-секретарь удостоилась отзыва «двойка пока».

Также Лукашенко презентовал белорусский топор под брендом Belarus — по словам президента, «неплохой, чуть тяжелее импортных аналогов».

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Александр Лукашенко Наталья Эйсмонт Чемпионат по колке дров Белоруссия Топор
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Комментарии
6
282556445
1 час
"Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака...."
Сила в Правде!!
1 час
колун фискарс 25.
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