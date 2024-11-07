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Общество Двух прокуроров освобождают от должности в Петербурге. Их ждут в других регионах

Двух прокуроров освобождают от должности в Петербурге. Их ждут в других регионах

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2 комментария

Кадровые перестановки не обошли стороной прокуратуру Петербурга. На повышение уходят прокуроры Приморского и Петроградского районов. Как стало известно «Фонтанке» 7 ноября, соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.

Прокурорское кресло в Петроградском районе освобождает 51-летний Сергей Зеленцов. Он выпускник Санкт-Петербургского государственного университета. В органах прокуратуры служит 30 лет. Зеленцову готовят место первого заместителя прокурора Нижегородской области.

Виктория Дмитренко, по предварительной информации, уходит первым заместителем прокурора Владимирской области. В Петербурге она возглавляет прокуратуру Приморского района. До этого была зампрокурора этого же района, работала в Кронштадтском и руководила прокуратурой Адмиралтейского района.

Накануне стало известно о назначении нового начальника полиции Петербурга и Ленобласти. Кроме того, указом Владимира Путина освобождён от должности глава УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В ближайшее время он должен занять должность вице-губернатора Петербурга по безопасности.

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Комментарии
2
Sonata
25 минут
А такой многообещающий заголовок...
Гость
46 минут
Опять кровати двигают....
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