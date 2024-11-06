В Каспийске после атаки БПЛА решили отключать свет в городе ночью, чтобы на улице было меньше людей

В Каспийске 6 ноября были введены ограничения после атаки беспилотника, произошедшей утром в среду. Об этом объявил мэр города Борис Гонцов.
По его словам, городские власти «в условиях прилета вражеских беспилотников» решили отключать уличное освещение в период с 01:00 до 08:00, «чтобы минимизировать присутствие людей на улицах в ночное время».
Также была временно приостановлена работа некоторых дошкольных и школьных учреждений, в том числе шести детских садов, Кадетской морской школы-интерната, расположенных рядом с военной частью и заводом «Дагдизель». На этих участках будут вестись следственные мероприятия.
Все службы города переведены в состоянии повышенной готовности, усилены меры безопасности на гражданских и военных объектах.
Об атаке БПЛА на Каспийск утром сообщил глава республики Сергей Меликов. При атаке БПЛА была ранена девушка.
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