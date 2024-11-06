При атаке БПЛА в Каспийске ранена девушка

Один человек пострадал в Каспийске в результате атаки беспилотника 6 ноября. Осколок от уничтоженного дрона задел 16-летнюю девушку, ранение легкое, сообщает Минздрав Дагестана.

«Ранение затронуло голень, состояние её удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь», — отмечается в сообщении.

Об атаке БПЛА на Каспийск утром сообщил глава республики Сергей Меликов. Он предупредил, что важно не размещать фото- и видеоматериалы, которые могут сыграть на руку врагу. Публикация видеозаписей может расцениваться как передача информации противнику, то есть госизмена, которая наказывается лишением свободы до 20 лет, отмечает Информцентр Дагестана.

По данным Росавиации, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 8:35 мск введены временные ограничения на работу аэропорта Махачкалы. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолёты. О снятии ограничений пока не сообщалось.