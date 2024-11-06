В Каспийске отражена атака БПЛА. Аэропорт Махачкалы приостановил работу

Силы противовоздушной обороны утром 6 ноября уничтожили беспилотный летательный аппарат над Каспийском, сообщает глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале. Информации о пострадавших и последствиях пока нет.

«Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами», — отмечает Меликов.

Он просит граждан сохранять спокойствие и не выкладывать в Сеть «фото- и видеоматериалы, которые могут оказать содействие врагам».

Ночью, по данным Минобороны, беспилотники были сбиты в Курской и Орловской областях.

UPD: Аэропорт Махачкалы после атаки БПЛА приостановил работу на неопределенное время, передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора воздушной гавани.