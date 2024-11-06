Петербург тонет в тумане. Большой фоторепортаж

Источник: «Фонтанка.ру»

Туман задержался в Петербурге: он образовался в некоторых районах еще вчера вечером, был утром и сохраняется до сих пор. Обещанный метеорологами порывистый ветер оказался не настолько сильным, чтобы разогнать его.

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Многоэтажки в спальных районах теряют очертания.

Туманно и в центре города. Супервидовые веб-камеры проекта «ОтЛичный Петербург» показывают красоту в режиме реального времени.

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Петербург нагревается благодаря воздушным массам, которые поставляет далекий циклон с центром над Белым морем. Температура будет повышаться еще несколько дней, и в какой-то момент даже выглянет солнце.