Петербург тонет в тумане. Большой фоторепортаж

Туман задержался в Петербурге: он образовался в некоторых районах еще вчера вечером, был утром и сохраняется до сих пор. Обещанный метеорологами порывистый ветер оказался не настолько сильным, чтобы разогнать его.
Многоэтажки в спальных районах теряют очертания.
Туманно и в центре города. Супервидовые веб-камеры проекта «ОтЛичный Петербург» показывают красоту в режиме реального времени.
Петербург нагревается благодаря воздушным массам, которые поставляет далекий циклон с центром над Белым морем. Температура будет повышаться еще несколько дней, и в какой-то момент даже выглянет солнце.
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