«И это только начало волны тепла». Петербург накрыли дожди и туманы

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В Петербурге утро 6 ноября началось с потепления, дождей и туманов, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

К берегам Невы стал активно поступать тёплый и влажный атлантический воздух, что стало причиной небольших дождей, местами сопровождавшихся густыми дымками и туманами. Повышается температура: если вчера утром в городе было минус 2,2 градуса, то прошедшей ночью температура оставалась в зоне положительных значений, а к 7 часам утра подросла почти до плюс 4.

На востоке Ленинградской области ночью минимум составлял минус 5-7 градусов, а на западе региона было уже плюс 5-7 градусов. «И это только начало волны тепла», — отмечает метеоролог.