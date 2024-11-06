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Город «И это только начало волны тепла». Петербург накрыли дожди и туманы

«И это только начало волны тепла». Петербург накрыли дожди и туманы

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1 комментарий

Кадр супервидовой веб-камеры

В Петербурге утро 6 ноября началось с потепления, дождей и туманов, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

К берегам Невы стал активно поступать тёплый и влажный атлантический воздух, что стало причиной небольших дождей, местами сопровождавшихся густыми дымками и туманами. Повышается температура: если вчера утром в городе было минус 2,2 градуса, то прошедшей ночью температура оставалась в зоне положительных значений, а к 7 часам утра подросла почти до плюс 4.

На востоке Ленинградской области ночью минимум составлял минус 5-7 градусов, а на западе региона было уже плюс 5-7 градусов. «И это только начало волны тепла», — отмечает метеоролог.

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Комментарии
1
279846629
17 минут
Тёплая погода с положительными температурами продержится до начала или середины третьей декады ноября, т.е., до 21 - 25 числа, правда возможны небольшие перепады температур от 10 до 3 градусов тепла, но морозы вернутся минимум, через две недели
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