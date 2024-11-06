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Город Главный синоптик Петербурга рассказал, когда выглянет солнце и когда снова начнёт холодать

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда выглянет солнце и когда снова начнёт холодать

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3 комментария

Погода в Петербурге стабилизировалась, потрясений на этой неделе не ожидаем, при этом теплый воздух продолжает поступать к нам. Об этом рассказывает в своем канале 6 ноября главный синоптик города Александр Колесов.

Атмосферное давление уже превысило норму и в ближайшие три дня продолжит расти. Поэтому во второй половине недели антициклон будет влиять более заметно, даже выглянет солнце. Самыми теплыми на этой неделе будут, по словам Колесова, 8 и 9 ноября, а в воскресенье начнется постепенное похолодание.

В Петербурге и на западе Ленобласти уже сегодня тепло — плюс 3-8 градусов, а вот за Волховом теплеет медленно, отрицательные температуры удерживаются.

«Так как облаков много, то местами моросящие осадки остаются на западе области. На востоке ещё влияние атмосферного фронта, поэтому там осадки будут в виде мокрого снега», — пишет Колесов.

Потепление и вчерашний дождь уже разрушают временный снежный покров, образовавшийся на территории области. Он местами достигал 10-13 см, а сегодня утром осталось 5-8 см. Уже завтра в большинстве районов снег должен совсем сойти.


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Комментарии
3
NSE
1 час
Ужасная депрессивная погода теперь надолго.
iigaza
1 час
Не нужен суперкомпьютер, ежели есть главный синоптик Колесов!
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