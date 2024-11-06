Далёкий циклон с Белого моря меняет погоду в Петербурге

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







До Петербурга добралось атлантическое тепло. При пасмурной погоде осадков не ожидается.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 ноября в городе облачно, днем без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха днём составит плюс 4-6 градусов.

Сегодня синоптическую ситуацию в регионе будет формировать тёплый сектор далекого циклона с центром над северной частью акватории Белого моря. Продолжится повышение температуры, в Ленобласти местами возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, в первой половине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В четверг будет без существенных осадков, лишь местами небольшой дождь, плюс 5-7 градусов. В пятницу — до плюс 9.