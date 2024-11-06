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Город Далёкий циклон с Белого моря меняет погоду в Петербурге

Далёкий циклон с Белого моря меняет погоду в Петербурге

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4 комментария

До Петербурга добралось атлантическое тепло. При пасмурной погоде осадков не ожидается.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 ноября в городе облачно, днем без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха днём составит плюс 4-6 градусов.

Сегодня синоптическую ситуацию в регионе будет формировать тёплый сектор далекого циклона с центром над северной частью акватории Белого моря. Продолжится повышение температуры, в Ленобласти местами возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, в первой половине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В четверг будет без существенных осадков, лишь местами небольшой дождь, плюс 5-7 градусов. В пятницу — до плюс 9.

Подробный прогноз погоды на неделю читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
4
Гость
1 час
Не большой дождь, уже часа четыре, стучит по подоконнику, мешая спать..
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