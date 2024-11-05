Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

штиль.

 763мм 96%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Наука без русских
Трофейная техника в СПб
Промышленный Петербург
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Канье едет в Петербург?
Рейтинги "Фонтанки"
Город Зима отступает. Подробный прогноз погоды в Петербурге на неделю

Зима отступает. Подробный прогноз погоды в Петербурге на неделю

5 288
1 комментарий

Первый заход зимы в Петербург заканчивается. Об этом «Фонтанке» сообщил 5 ноября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня город окажется на пути тёплого атмосферного фронта, который откроет дорогу хорошо прогретому атлантическому воздуху. В среду будет влиять тёплый сектор циклона, и вместе с небольшими дождями потепление продолжится. В последующие дни регион попадёт под влияние восточной периферии обширного антициклона, который понизит вероятность осадков и вернёт в регион комфортные осенние температуры, правда погода останется ветреной.

Сегодня, как уже писала «Фонтанка», облачно, небольшой мокрый снег, переходящий в дожди, в начале дня местами гололедица. Днём +1…+3 градуса. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду облачно, днем с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью +1…+3, днём +5…+7 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +4…+6, днём +6…+8 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +5…+7, днём +7…+9 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Выходные, по предварительному прогнозу, начнутся относительно облачной и ветреной, но преимущественно сухой погодой, а столбики термометров вплотную приблизятся к 10-градусной отметке.

ПО ТЕМЕ
Погода Прогноз погоды Погода в Петербурге Погода на неделю Михаил Леус
Лайк
LIKE11
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
31 минута
потепление это хорошо 👍
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Новости компаний
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
Новости компаний
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00