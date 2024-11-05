Зима отступает. Подробный прогноз погоды в Петербурге на неделю

Первый заход зимы в Петербург заканчивается. Об этом «Фонтанке» сообщил 5 ноября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодня город окажется на пути тёплого атмосферного фронта, который откроет дорогу хорошо прогретому атлантическому воздуху. В среду будет влиять тёплый сектор циклона, и вместе с небольшими дождями потепление продолжится. В последующие дни регион попадёт под влияние восточной периферии обширного антициклона, который понизит вероятность осадков и вернёт в регион комфортные осенние температуры, правда погода останется ветреной.
Сегодня, как уже писала «Фонтанка», облачно, небольшой мокрый снег, переходящий в дожди, в начале дня местами гололедица. Днём +1…+3 градуса. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.
В среду облачно, днем с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью +1…+3, днём +5…+7 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.
В четверг облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +4…+6, днём +6…+8 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.
В пятницу облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +5…+7, днём +7…+9 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.
Выходные, по предварительному прогнозу, начнутся относительно облачной и ветреной, но преимущественно сухой погодой, а столбики термометров вплотную приблизятся к 10-градусной отметке.