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Город Погоду в Петербурге изменит тёплый фронт. Ждём не только гололедицу, но и гололёд

Погоду в Петербурге изменит тёплый фронт. Ждём не только гололедицу, но и гололёд

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Утро в Петербурге ясное, а днём тёплый фронт принесёт осадки. Следующей ночью местами возможны и гололедица, и гололёд — корка льда на деревьях, оградах, дорогах и других поверхностях.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября в городе преимущественно облачная погода, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся ниже нуля, днём составит плюс 1-3 градуса. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Сегодня регион окажется на пути тёплого атмосферного фронта. Он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня отметится снегом, местами переходящим в дожди. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В ночь на 6 ноября местами небольшой мокрый снег с дождем, гололёд, местами гололедица, 0 — плюс 2 градуса. Днём будет теплее, чем сегодня, — 5-7 градусов выше нуля.

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