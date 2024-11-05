«Я не забуду этот день никогда». Инстасамка рассказала, что удалось спасти из горящей квартиры в центре Москвы

Российская реп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) поблагодарила сотрудников экстренных служб, спасших ценные вещи во время пожара в ее съемной квартире в центре Москвы. В своем telegram-канале 5 ноября Инстасамка назвала спасателей ангелами, а также отметила, что не забудет этот день никогда.

По словам певицы, спасатели прибыли на помощь через пару минут после вызова. Они вытащили из огня альбомы с фотографиями, личные планеры, картины, ценные бумаги, сценические костюмы и парики. Также Инстасамка отметила, что «это вообще не главное, главное — все живы».

Реп-исполнительница рассказала, что, когда пожар вспыхнул, она находилась в доме без возлюбленного. «Олега (муж Инстасамки Moneyken) рядом не было. Я видела пламя в своей квартире, это так странно, когда еще утром все было нормально, а сейчас перед глазами горит мебель, вещи, привычное тебе место, где ты живешь. Это очень страшно», — поделилась Инстасамка.

Как сообщал StarHit, возгорание в квартире Инстасамки на Тверском бульваре случилось 4 ноября. Предположительно причиной пожара могли стать неисправный камин и плохая вентиляция. В результате возгорания никто не пострадал, спасателям удалось эвакуировать двух человек. Известно, что за жилье семья ежемесячно платила более полумиллиона рублей.