Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

1 м/c,

южн.

 762мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Промышленный Петербург
Ипотека 2% в Луганске и Мариуполе
Трофейная техника в СПб
Новая станция метро
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Деятельность зарубежного организатора игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» признана в РФ нежелательной

Деятельность зарубежного организатора игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» признана в РФ нежелательной

3 291
7 комментариев

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (IAIS, Международная ассоциация интеллектуальных игр*). Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

По версии Генеральной прокуратуры РФ, организация распространяет информацию, «направленную на дискредитацию» российских властей, и участвует в «пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России».

Организация, как поясняется в тексте сообщения, объединяет более 200 участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и родственных им игр из стран Европы, Азии и Северной Америки.

В то же время IAIS* запрещает командам из России и Беларуси выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах, а участники, поддерживающие спецоперацию на Украине, по регламенту ассоциации отстраняются от турниров, пока в мероприятиях «продолжают принимать участие иноагенты».

Публикация пресс-службы Генпрокуратуры начинается с «вопроса „знатокам“ из неправительственной организации IAIS (Лихтенштейн)»: «Какие правовые последствия за продвижение деструктивных идей грозят НПО?»

«Внимание, правильный ответ: деятельность международного клуба Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele, активно поддерживающего иноагентов и распространяющего дискредитирующую власти РФ информацию, признана нежелательной на территории нашей страны», — приводится тут же ответ ведомства.

* — признана нежелательной на территории РФ.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
IAIS Генпрокуратура Клуб Что Где Когда Своя игра Нежелательная организация
Лайк
LIKE9
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Ushat Pomoev
1 час
"Больно умные!" - объяснили своё решение чиновники.
279964241
1 час
Конечно, деятельность чего-либо интеллектуального нежелательна.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Новости компаний
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30