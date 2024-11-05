Деятельность зарубежного организатора игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» признана в РФ нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele* (IAIS, Международная ассоциация интеллектуальных игр*). Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

По версии Генеральной прокуратуры РФ, организация распространяет информацию, «направленную на дискредитацию» российских властей, и участвует в «пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России».

Организация, как поясняется в тексте сообщения, объединяет более 200 участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и родственных им игр из стран Европы, Азии и Северной Америки.

В то же время IAIS* запрещает командам из России и Беларуси выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах, а участники, поддерживающие спецоперацию на Украине, по регламенту ассоциации отстраняются от турниров, пока в мероприятиях «продолжают принимать участие иноагенты».

Публикация пресс-службы Генпрокуратуры начинается с «вопроса „знатокам“ из неправительственной организации IAIS (Лихтенштейн)»: «Какие правовые последствия за продвижение деструктивных идей грозят НПО?»

«Внимание, правильный ответ: деятельность международного клуба Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele, активно поддерживающего иноагентов и распространяющего дискредитирующую власти РФ информацию, признана нежелательной на территории нашей страны», — приводится тут же ответ ведомства.

* — признана нежелательной на территории РФ.