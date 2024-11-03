Букмекеры назвали фаворита президентской гонки в США

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп стал фаворитом президентских выборов: об этом свидетельствуют данные британского сервиса Oddschecker.
Согласно приведенной информации, вероятность выигрыша Трампа на ставках по состоянию на 13:00 мск 3 ноября составляет 64,6%, а его конкурентки, кандидата от демократов Камалы Харрис — 34,3%. По данным RealClearPolitics, вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 53,8%, Харрис — в 44,8%.
По данным опросов, которые приводит The New York Times, у обоих кандидатов практически равные шансы на победу: по последним данным, за Харрис готовы проголосовать 49% избирателей, за Трампа — 48%.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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