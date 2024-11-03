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Общество Политика Букмекеры назвали фаворита президентской гонки в США

Букмекеры назвали фаворита президентской гонки в США

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15 комментариев

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп стал фаворитом президентских выборов: об этом свидетельствуют данные британского сервиса Oddschecker.

Согласно приведенной информации, вероятность выигрыша Трампа на ставках по состоянию на 13:00 мск 3 ноября составляет 64,6%, а его конкурентки, кандидата от демократов Камалы Харрис — 34,3%. По данным RealClearPolitics, вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 53,8%, Харрис — в 44,8%.

По данным опросов, которые приводит The New York Times, у обоих кандидатов практически равные шансы на победу: по последним данным, за Харрис готовы проголосовать 49% избирателей, за Трампа — 48%.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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Букмекеры Ставки Выборы президента США Дональд Трамп Камала Харрис
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Комментарии
15
Рострелли
1 час
Чот с этими выборами носятся, как будто от них зависит судьба России. Телек хоть не включай. Или зависит?
261860121
19 минут
"Ставил на Картера полбанки, и мой пришел первым"(Жванецкий Михаил Михайлович)
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