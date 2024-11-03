В воскресенье в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

В воскресенье, 4 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает оперативный штаб МЧС Северной столицы.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, на дорогах возникнет гололедица.

Ранее своими прогнозами погоды поделились ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус и главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По словам последнего, «погода в Санкт-Петербурге, да и по всему нашему региону сегодня снова очень неприятная».