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Город В воскресенье в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

В воскресенье в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

1 648
2 комментария

В воскресенье, 4 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает оперативный штаб МЧС Северной столицы.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, на дорогах возникнет гололедица.

Ранее своими прогнозами погоды поделились ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус и главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По словам последнего, «погода в Санкт-Петербурге, да и по всему нашему региону сегодня снова очень неприятная».

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Ухудшение погодных условий Гололедица на дорогах Усиление ветра МЧС Петербург
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Комментарии
2
Гость
52 минуты
какое воскресенье то завтра понедельник
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