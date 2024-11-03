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Город «Погода сегодня снова очень неприятная»: в Петербурге в воскресенье ожидается мокрый снег с дождем

«Погода сегодня снова очень неприятная»: в Петербурге в воскресенье ожидается мокрый снег с дождем

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Санкт-Петербург в воскресенье, 3 ноября, будет находиться под влиянием тёплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном. Это в значительной степени определит синоптическую ситуацию в городе. Подробности рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По информации синоптика, фронтальный раздел, надвигаясь на Петербург с северо-запада, постепенно затянет небо плотными облаками и ближе к 12 часам пойдёт мокрый снег, местами с дождём. Ближе к вечеру осадки будут переходить в снег и местами может скопиться временный снежный покров. Мокрый снег также может налипнуть на провода и ветви деревьев, а на дорогах и тротуарах станет скользко.

Главный синоптик северной столицы Александр Колесов опубликовал аналогичный прогноз и написал по этому поводу: «Погода в Санкт-Петербурге, да и по всему нашему региону сегодня снова очень неприятная, хотя начало дня об этом и не говорит».

«Сейчас ещё погода обманчива, так как над нами барический гребень, но циклон уже подходит к Ботническому заливу и продолжит быстро смещаться на юго-восток по траектории Хельсинки — Псков, западнее Петербурга», пояснил он.

Температура воздуха в городе едва поднимется выше нуля и составит +1…+3°, в Ленобласти -2…+3°.

Ветер ожидается юго-западный, с переходом на северо-восточный, 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., (ниже нормы).

Следующий выходной, понедельник, также не обойдется без снега, который выпадет местами, но днём будет без существенных осадков, гололедица и 0…+2°.

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Михаил Леус Циклон Теплый фронт Прогноз погоды Петербург Воскресенье Снег Дождь
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