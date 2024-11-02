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Общество WSJ: удар Израиля уничтожил стратегическую ПВО Тегерана и сделал Иран уязвимым

WSJ: удар Израиля уничтожил стратегическую ПВО Тегерана и сделал Иран уязвимым

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11 комментариев

В результате удара, нанесенного Израилем в прошлом месяце, были уничтожены стратегическая ПВО Тегерана и серьезно повреждены объекты по производству ракет, что сделало Иран крайне уязвимым для будущих атак. Об этом 2 ноября пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица США и Израиля.

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) резко повысила риски для Ирана в случае, если он выполнит угрозы провести еще один раунд ракетных ударов по Израилю в ближайшие дни. По данным CNN, Иран может ответить на израильскую атаку еще до президентских выборов в США. Сегодня верховный лидер Ирана Али Хаменеи также пригрозил США и Израилю сокрушительным ответом.

По словам источников WSJ, у Тегерана остаются сотни ракет, которые могут достичь Израиля и причинить значительный ущерб, если прорвут израильскую оборону. Но повреждения, уже нанесенные иранским ПВО, облегчат Израилю нанесение ответного удара по еще более чувствительным целям, включая руководство страны, энергетическую инфраструктуру и, возможно, ядерные объекты. Тегерану придется учитывать этот риск.

Удары Израиля оказали и второе потенциально значимое воздействие, облегчив нанесение потенциального будущего удара по ядерным объектам Ирана и сделав менее рискованными операции в иранском воздушном пространстве.

26 октября Израиль нанес удар по ключевым объектам по производству твердотопливных ракет на обширном военном полигоне Парчин под Тегераном и ракетно-космическому центру Шахруд, находящемуся в ведении Корпуса стражей исламской революции, и вывел из строя системы противоракетной обороны С-300 российского производства.

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Иран Израиль ПВО Удар
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Комментарии
11
DanCitizen
44 минуты
"Если прорвут оборону Израиля",- (((( Персы поклонники прорывов и рывков, а также хлопков..Такие смешные и жалкие
Панкихой
26 минут
С-300 подвели что-то ...
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