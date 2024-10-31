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Общество CNN: Иран может ответить на израильскую атаку до президентских выборов в США

CNN: Иран может ответить на израильскую атаку до президентских выборов в США

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2 комментария

Ответ Ирана на недавний удар Израиля может последовать еще до президентских выборов в США 5 ноября. Об этом пишет телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Израильские атаки Израиля на Иран встретят «решительный и болезненный» ответ, который, скорее всего, последует до президентских выборов в США, сообщил в среду CNN высокопоставленный источник. Эти замечания свидетельствуют об отходе Ирана от первоначальных попыток преуменьшить серьезность ударов, нанесенных Израилем 25 октября, когда еврейское государство впервые открыто признало нанесение ударов по иранским целям.

В своем первоначальном ответе на удары, произошедшие в прошлые выходные, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи решил дать более взвешенный ответ, заявив, что удары «не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать».

26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В результате ударов погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих и один мирный житель.

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Комментарии
2
Игорь Протасов
2 минуты
Чума на оба ваших дома!
Гость
32 минуты
Как говорится весь мир празднует победу Трампа, одобряем
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