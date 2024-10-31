CNN: Иран может ответить на израильскую атаку до президентских выборов в США

Ответ Ирана на недавний удар Израиля может последовать еще до президентских выборов в США 5 ноября. Об этом пишет телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Израильские атаки Израиля на Иран встретят «решительный и болезненный» ответ, который, скорее всего, последует до президентских выборов в США, сообщил в среду CNN высокопоставленный источник. Эти замечания свидетельствуют об отходе Ирана от первоначальных попыток преуменьшить серьезность ударов, нанесенных Израилем 25 октября, когда еврейское государство впервые открыто признало нанесение ударов по иранским целям.