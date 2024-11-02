Петербург окунулся в снегопад. Смотрите, как город на Неве засыпает снежными хлопьями

Город на Неве 2 ноября оказался засыпан снежными хлопьями. В разных районах Петербурга прошел обещанный снег. Где-то жители наблюдали самую настоящую метель. Фотографы и читатели «Фонтанки» успели снять волшебную, уже будто бы зимнюю, сказку.

Источник: михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Снег пошел во многих районах Северной столицы. Центральный, Выборгский, Невский, Приморский — все оказались окутаны снежной красотой. Самые отчаянные в такую погоду решили прокатиться на речном трамвайчике и встретились с первым серьезным снегом, плывя по воде.

Источник: Анеастасия Барашкова, Наталья Гончарова, Сергей Михайличенко, Марина Мамонтова, Дарья Иванова / «Фонтанка.ру»

Во многих дворах города трава еще зеленая, но ее уже успел запорошить снег. Ощущение, что он с нетерпением ждал начала ноября, чтобы наконец показать себя во всей красе петербуржцам. Серебристому зданию «Лахта Центра» снежные осадки весьма к лицу. Посмотрите, какая строгая и лаконичная картина получилась у наших читателей там.

читатель «Фонтанки»

Снег накрыл Петербург ровно так, как прогнозировали синоптики. Сегодня на дорогах ожидается гололедица, городские службы присыпали улицы солью. Однако водителям стоит быть осторожнее. В МЧС предупредили об усилении ветра.