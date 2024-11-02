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Город Смотреть наверх и держать дистанцию. Петербургу сулят сложную погоду в воскресенье

Смотреть наверх и держать дистанцию. Петербургу сулят сложную погоду в воскресенье

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Погода в первое воскресенье ноября в Петербурге не будет простой ни для пешеходов, ни для водителей. В МЧС напоминают о правилах безопасности.

Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 3 ноября в городе ждут усиление ветра до 15 метров в секунду, налипание мокрого снега и гололедицу. По данным Северо-Западного Гидрометцентра, в ночь на воскресенье столбик термометра опустится до двух, а местами до четырёх градусов мороза. Днём температура будет около нуля — двух градусов тепла.

Водителям рекомендуют строго соблюдать дистанцию, скоростной режим и ездить на зимней резине. Пешеходов просят переходить, а не перебегать через дорогу. В противном случае, есть риск поскользнуться и попасть под колёса машин.

Смотреть советуют не только под ноги, но и над головой. С учётом усиления ветра стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Автомобили под деревьями лучше не ставить.

Снег в Петербурге можно было увидеть 1 ноября. В субботу, 2-го числа, город посыпает местами. Из-за гололедицы улицы уже солят.

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