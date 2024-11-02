Смотреть наверх и держать дистанцию. Петербургу сулят сложную погоду в воскресенье

Погода в первое воскресенье ноября в Петербурге не будет простой ни для пешеходов, ни для водителей. В МЧС напоминают о правилах безопасности.

Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 3 ноября в городе ждут усиление ветра до 15 метров в секунду, налипание мокрого снега и гололедицу. По данным Северо-Западного Гидрометцентра, в ночь на воскресенье столбик термометра опустится до двух, а местами до четырёх градусов мороза. Днём температура будет около нуля — двух градусов тепла.