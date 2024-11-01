Вечером в Петербурге вновь пошел снег. Мокрые хлопья от циклона «Мартина» не задерживаются на земле

Вечером 1 ноября в Петербурге вновь пошел снег. Снежные хлопья, которые принес циклон «Мартина», не создают покрова и быстро тают, а плюсовая температура не дает городу оказаться в зимней сказке.

Источник: читатель «Фонтанки»

Источник: читатель «Фонтанки»

Снежными кадрами поделились читатели «Фонтанки». Видеозаписи с долгожданными пушистыми осадками прислали из Центрального и Московского районов, а также из Ленинградской области. Так, в Ломоносовском и Гатчинском районах 47-го региона уже настоящая зима: замело как дороги, так и верхушки деревьев.

Источник: читатель «Фонтанки»

Источник: читатель «Фонтанки»

Источник: читатель «Фонтанки»

По данным «Яндекс. Погоды», снег с дождем не прекратится в ближайшие два часа. На 19:30 часов по мск средняя температура по Петербургу +2 градуса.

Напомним, что сейчас в Северной столице действует «желтый» уровень погодной опасности, который продлится до полуночи 2 ноября. В прибрежных районах прогнозируют порывы ветра до 15–18 м/с. Пешеходов и автомобилистов просят быть осторожными.