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Город Вечером в Петербурге вновь пошел снег. Мокрые хлопья от циклона «Мартина» не задерживаются на земле

Вечером в Петербурге вновь пошел снег. Мокрые хлопья от циклона «Мартина» не задерживаются на земле

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1 комментарий

Вечером 1 ноября в Петербурге вновь пошел снег. Снежные хлопья, которые принес циклон «Мартина», не создают покрова и быстро тают, а плюсовая температура не дает городу оказаться в зимней сказке. 

Снежными кадрами поделились читатели «Фонтанки». Видеозаписи с долгожданными пушистыми осадками прислали из Центрального и Московского районов, а также из Ленинградской области. Так, в Ломоносовском и Гатчинском районах 47-го региона уже настоящая зима: замело как дороги, так и верхушки деревьев. 

По данным «Яндекс. Погоды», снег с дождем не прекратится в ближайшие два часа. На 19:30 часов по мск средняя температура по Петербургу +2 градуса. 

Напомним, что сейчас в Северной столице действует «желтый» уровень погодной опасности, который продлится до полуночи 2 ноября. В прибрежных районах прогнозируют порывы ветра до 15–18 м/с. Пешеходов и автомобилистов просят быть осторожными.

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Комментарии
1
ixform
1 час
снег почти лёд если ветер будет смотрите под ноги и поднимите ЛС ГИБДД пусть катаются и снижают скорость на опасных участках мы понимаем знаков динамического регулирования скорости нет выходите из положения так от этого зависят жизни людей Вы взяли на себя эту функцию не стоит теперь говорить что что-либо не прописано в Законе это Ваша отсутствующая обратная связь таким сделала Закон
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